В Сырдарьинской области пресечена попытка выпуска в оборот 8370 поддельных долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого департаментом совместно с областными управлением СГБ и УВД в Янгиере, были задержаны два гражданина.

При них были 33 фальшивые банкноты номиналом 100 долларов, 101 банкнота номиналом 50 долларов и 1 банкнота номиналом 20 долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) Уголовного кодекса.