Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на подписание соглашения о мире с Азербайджаном уже в ближайшие месяцы, передаёт News.am.
«Сейчас мы работаем над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, надеюсь, что этот процесс завершится в ближайшие несколько месяцев», — заявил Пашинян на международном форуме «Шёлковый путь» в Тбилиси 26 октября.
По его словам, Ереван и Баку достигли согласия о том, что взаимно признают территориальную целостность друг друга Алматинской декларации 1991 года, по которой площадь Армении составляет 29,8 тысячи кв. км, а площадь Азербайджана — 86,6 тысячи кв. км. Эта территория Азербайджана включает в себя земли Нагорного Карабаха.
Неделю назад глава армянского правительства также сообщил, что в ходе его встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и при посредничестве Евросоюза была сформирована «дорожная карта» нормализации армяно-азербайджанских отношений.
- 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договорённостей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года и роспуске всех государственных учреждений и организаций. Более 100 тысяч этнических армян покинули Карабах после того, как регион перешёл под полный контроль Азербайджана.