Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на подписание соглашения о мире с Азербайджаном уже в ближайшие месяцы, передаёт News.am.

«Сейчас мы работаем над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, надеюсь, что этот процесс завершится в ближайшие несколько месяцев», — заявил Пашинян на международном форуме «Шёлковый путь» в Тбилиси 26 октября.

По его словам, Ереван и Баку достигли согласия о том, что взаимно признают территориальную целостность друг друга Алматинской декларации 1991 года, по которой площадь Армении составляет 29,8 тысячи кв. км, а площадь Азербайджана — 86,6 тысячи кв. км. Эта территория Азербайджана включает в себя земли Нагорного Карабаха.

Неделю назад глава армянского правительства также сообщил, что в ходе его встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и при посредничестве Евросоюза была сформирована «дорожная карта» нормализации армяно-азербайджанских отношений.