Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) прекратит своё существование с 1 января 2024 года. Указ об этом подписал ее президент Самвел Шахраманян, сообщает News.am.

«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает своё существование», — говорится в указе.

В документе отмечается, что решение принято в связи со «сложной военно-политической ситуацией», «исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха», а также учитывая договорённость между непризнанной НКР и Азербайджаном.

Жителям Нагорного Карабаха, в том числе тем, кто находится за пределами непризнанной республики, предлагается «ознакомиться с условиями реинтеграции», которые представил Азербайджан, и самостоятельно принять решение о пребывании или возвращении в регион.

Документ вступает в силу сразу после публикации.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 19 сентября после того, как Азербайджан объявил об «антитеррористической операции локального характера» в непризнанной республике и начал обстрелы ее территории, в том числе столицы Степанакерта (Ханкенди).

20 сентября стороны достигли договорённости о прекращении боевых действий. Власти Нагорного Карабаха согласились на требования Азербайджана: армию непризнанной республики расформируют, с ее территории выведут военную технику. Вопросы реинтеграции местного населения стороны обязались решать на встречах с представителями Азербайджана.

После капитуляции Степанакерта этнические армяне начали массово покидать Нагорный Карабах. По последним данным Армении, в страну из непризнанной НКР эвакуировались 65 тысяч человек.