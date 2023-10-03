Количество беженцев, прибывших из Нагорного Карабаха в Армению, достигло 100617 человек по состоянию на 3 октября, сообщает Armenia Today. Это почти всё население непризнанной республики.

По данным армянского правительства, в Армении зарегистрированы уже более 91 тысячи человек, свыше 59 тысяч беженцев воспользовались поддержкой властей.

Почти треть общего числа беженцев из Нагорного Карабаха составляют дети, многие из них были разлучены со своими семьями, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подтвердил, что в Армению из Карабаха прибыли более 100 тысяч человек. «Многие из них голодны, истощены и нуждаются в немедленной помощи», — написал он.

Бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что в Нагорном Карабахе осталось максимум несколько сотен человек, «большинство из которых — чиновники, сотрудники экстренных служб, волонтёры, некоторые люди с особыми потребностями», которые «тоже готовятся к отъезду».

Ранее советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян заявил, что покинуть регион хотят около 120 тысяч этнических армян. По его словам, это 99,9% населения самопровозглашённого региона.

Этнические армяне начали массово покидать Нагорный Карабах после того, как регион перешёл под полный контроль Азербайджана в результате «антитеррористической операции» Баку. 28 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

Миссия ООН в Карабахе

1 октября миссия ООН впервые за 30 лет посетила территорию Нагорного Карабаха, включая город Ханкенди (Степанакерт).

«В тех частях города, которые посетила команда, они не видели нанесение ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилые дома, а также культурным и религиозным объектам… Миссия увидели, что ни один магазин не был открыт», — говорится в сообщении представительства ООН в Азербайджане по итогам визита.

Миссия отметила, что в городе осталось очень мало местного населения. Со слов собеседников ООН, в настоящее время в Карабахе остаётся от 50 до 1000 этнических армян.

«Миссия была поражена внезапностью, с которой местное население покинуло свои дома, и страданиями, которые, должно быть, причинил им этот опыт. Миссия не получила никаких сообщений — ни от местного населения, ни от других — о насилии в отношении гражданских лиц после последнего введения режима прекращения огня», — подчёркивается в сообщении.

Представители ООН добавили, что сейчас сложно определить, намерено ли местное население вернуться в Карабах, и признали, что для этого «необходимо укреплять доверие», а «это потребует времени и усилий со всех сторон».

План Баку по реинтеграции армян Нагорного Карабаха

Азербайджан представил план по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, сообщило агентство АзерТадж со ссылкой на заявление администрации президента страны.

План гарантирует равенство прав и свобод, а также безопасность каждого жителя «независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности», говорится в сообщении.

Реинтеграция будет проходить «в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе ее конституции, законов и международных обязательств», отмечается в заявлении.

Управление на территории проживания этнических армян планируется осуществлять через спецпредставительства президента Азербайджана, следует из плана Баку.

Кроме того, Азербайджан обещает армянам Нагорного Карабаха гарантии сохранения и развития своей культуры, свободы вероисповедания, сохранения культурных и религиозных памятников, использования армянского языка.

Иск Армении к Азербайджану в Международном суде ООН

29 сентября Армения направила в Международный суд ООН иск против Азербайджана с требованием соблюдать Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Нагорном Карабахе.

Армения, в частности, требует от азербайджанской стороны отказаться «от совершения любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение из Нагорного Карабаха оставшихся этнических армян», а также допустить в регион представителей ООН и Красного Креста.

Кроме того, армянская сторона просит суд обязать Азербайджан вывести своих военных из всех гражданских объектов региона, немедленно начать работу по восстановлению коммунальных услуг и воздержаться от принятия карательных мер в отношении бывших и действующих политических представителей и военнослужащих Нагорного Карабаха.

Армения также потребовала запретить Баку сносить памятники, посвящённые Геноциду армян 1915 года, и любые другие памятники армянского культурного наследия Нагорного Карабаха.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в проведении этнической чистки армян из Нагорного Карабаха. «Анализ показывает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе армян не останется. Это прямая этническая чистка и депатриация, о чем мы уже давно предупреждали международное сообщество», — заявил он.

МИД Азербайджана отверг обвинения Пашиняна. «Премьер-министр Армении не только отступает от своего заявления от 21 сентября об отсутствии угрозы местным армянам со стороны Азербайджана, но и … стремится сорвать усилия Азербайджана по оказанию гуманитарной помощи и процессу реинтеграции, а также подрывает возможные перспективы мира между Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении МИДа страны.