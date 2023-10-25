В одном из новых многоэтажных домов на улице Паркент в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на днях произошёл инцидент с лифтом. О нём сообщила участница Facebook-группы «Потребитель.Уз» Елена Акбарова.

«Лифт, в котором находились люди, упал с 9-го до 5-го этажа (далее, к счастью, сработал тормоз). Люди до сих пор в шоковом состоянии. В ходе разбирательств выясняется, что лифт не сдан в эксплуатацию действующей [управляющей компании] со стороны застройщика VEK (vekbuilding.uz)», — написала она.

По её словам, некоторые лифты до сих пор не работают из-за нехватки запчастей. «Дома без малого эксплуатируются три года, и до сих пор документация и лифты не приведены в порядок. Это ужасно и страшно, тем более в последнее время участились несчастные случаи с лифтами», — отметила женщина.

Фото: Хокимият Ташкента



Старший специалист пресс-службы хокимията Ташкента Гульноза Косимова подтвердила «Газете.uz» инцидент с лифтом. «Причина аварийной ситуации — лифт был в движении, и снаружи на других этажах кто-то пытался вскрыть двери», — сказала она.

По её словам, дом не был сдан в эксплуатацию в установленном порядке, то есть не прошёл государственную приёмку хокимиятом. «Несмотря на это, застройщик допустил заселение жителей. В результате происшествия пострадавших нет. Ситуацию изучили представители прокуратуры и пресс-службы хокимията района», — отметили в столичной администрации.

Директор компании VEK Ойбек Умаров сообщил «Газете.uz», что госприёмка была в 2020 году, иначе «не подключили бы воду, электричество и газ, не было бы расчётного счёта».

По его словам, изначально домом несколько месяцев управляло ТСЖ, однако позже жители привлекли управляющую компанию.

«Мы провели испытания лифта, получили заключение, но управляющая компания должна была принять его на баланс. Она это не сделала. Кроме того, она расторгла договор с лифтовой компанией, которая установила лифты, и не проводила проверку каждый месяц, из-за дороговизны услуг, то есть она не хотела платить 200 тысяч сумов в месяц. После этого УК привлекла „с улицы“ другую лифтовую компанию, которая установила на чипе „перемычку“, чтобы лифты работали», — рассказал он.

Ойбек Умаров утверждает, что в день инцидента произошло замыкание в электросети, из-за чего лифт при спуске остановился на 5-м этаже. «Лифт не падал, он спускался с девятого этажа на первый и остановился на пятом», — сказал он.

Глава компании утверждает, что направлял письмо УК, чтобы она восстановила договор с лифтовой компанией.

Инциденты с лифтами

В июне в 16-этажном доме в Янгихаётском районе Ташкента произошло падение грузового лифта, телесные повреждения получили 11 человек, из них 5 получили переломы.

В июле 32-летняя Ольга Леонтьева, работавшая почтальоном в Ташкенте, после разноса писем по адресам не вернулась домой. Её тело обнаружили в лифте одной из новостроек. По данным Генпрокуратуры, лифт был в неисправном состоянии.

По поручению правительства вскоре был разработан проект документа, согласно которому все лифты в стране предлагалось оборудовать камерами, системами дистанционного управления, автоматического спуска с открытием дверей и связью с диспетчерами. О принятии изменений пока не сообщалось.

В Сенате Олий Мажлиса заявили, что в новостройках Узбекистана почти 400 лифтов эксплуатируются без устранения выявленных недостатков. В верхней палате парламента отметили, что Инспекция по контролю промышленной безопасности, в обязанности которой входит контроль технического состояния лифтов, не включена в состав госкомиссии по приёмке новых домов.