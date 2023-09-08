Для обсуждения опубликован проект постановления правительства Узбекистана об усилении требований к безопасности лифтов, эскалаторов и другого оборудования. Документ был разработан согласно поручениям Кабинета министров от 24 июня и 26 июля.

В августе на заседании в Сенате было сообщено, что в новостройках Узбекистана почти 400 лифтов эксплуатируются без устранения выявленных недостатков. Об инцидентах, связанных с лифтами, сообщается регулярно. 18 июня в 16-этажной новостройке в Янгихаётском районе Ташкента упал грузовой лифт с 9 взрослыми и 2 детьми. Пострадали 11 человек, сообщалось, что у 5 из них были переломы ног. 27 июля в лифте 9-этажного дома в Мирзо-Улугбекском районе было найдено тело 32-летней женщины, сотрудницы почты. Она пробыла там около трёх дней.

Проектом постановления предлагается с 1 декабря запретить приёмку в эксплуатацию лифтов в многоэтажных домах и всех остальных объектах без их обязательного подключения к диспетчерской службе.

С этой же даты предлагается запретить таможенное оформление в режиме «выпуск для свободного обращения» импортируемых лифтов, эскалаторов, траволаторов и систем промышленного охлаждения и обогрева без сертификата соответствия.

Технический регламент о безопасности лифтов предлагается дополнить следующими требованиями к комплектации лифтов:

видеокамера для непрерывного видеомониторинга кабины лифтового оборудования и дистанционного управления (при аварийных ситуациях);

система автоматического спуска лифта на первый этаж здания и открытия дверей в аварийных случаях, в том числе при отключении электричества;

средства связи с диспетчерской службой.

Узлы безопасности лифтового оборудования (уловитель, ограничитель скорости, гидроаппарат безопасности (разрывный клапан), замок двери шахты) предлагается подвергать отдельной проверке в соответствии с требованием безопасности.

К 1 декабря планируется провести инвентаризацию лифтов во всех многоэтажных домах по всей стране с устранением выявленных неисправностей.

До 1 января 2024 года предлагается открыть при всех органах управления многоквартирными домами диспетчерских служб.

Компании «Узбектелеком» планируется поручить обеспечение лифтового оборудования подключением к интернету по льготным тарифам.

Все лифты и эскалаторы, согласно проекту, должны будут подвергаться обязательному техническому осмотру минимум раз в год.

До конца года намечено создать реестр лифтов, эксплуатируемых в многоквартирных домах и систему мониторинга состояния и отслеживания аварийных ситуаций в лифтах режиме реального времени.

Предлагается внедрить порядок сертификации навыков персонала, обслуживающего лифты в многоквартирных домах, а также организовать курсы повышения квалификации для них.

Кроме того, со следующего года при проектировании объектов строительства и реконструкции за счёт средств государственного бюджета может быть введено требование установки лифтов, эскалаторов, траволаторов и систем промышленного охлаждения и обогрева отечественного производства.

Описанное выше является проектом. Если документ будет принят, об этом будет сообщено дополнительно.