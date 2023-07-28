Лифт в доме в Ташкенте, в котором была без признаков жизни обнаружена женщина, на протяжении нескольких дней был в неисправном состоянии. Такого рода поломки наблюдались часто, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана по итогам изучения лифта и опроса жителей.

Тело 32-летней женщины было найдено в лифте девятиэтажной новостройки по улице Паркент Мирзо-Улугбекского района 27 июля. Она зашла в лифт 24 июля примерно в 14:50. 26 июля родственники женщины подали заявление в органы внутренних дел о её пропаже без вести.

Поисково-спасательный отряд UzAlert сообщил, что это Ольга Леонтьева, работавшая почтальоном. Она находилась в доме, чтобы доставить почту.

Согласно предварительному медицинскому заключению, причиной смерти стали ишемическая болезнь сердца, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, сообщили в Генпрокуратуре.

«Все версии, высказываемые общественностью по этому случаю, будут изучены в ходе доследственной проверки с привлечением специалистов, по итогам которой будет принято законное решение», — заявили в ведомстве.

Отключалось электричество или нет?

Государственный комитет промышленной безопасности сообщил, что лифт остановился после отключения электричества. Комитет предварительно осмотрел состояние предохранительных устройств лифта и определил, что они находятся в рабочем состоянии, говорится в сообщении.

По данным ведомства, дом был построен в 2020 году компанией Lotus Gaz Invest (зарегистрирована в 2005 году, владеет брендом Real House). Лифт был произведён в 2021 году китайской Aoyama Elevator Global, грузоподъёмность — 630 кг. Установкой лифта занималась компания Arena Avto Trans Servis, которая сдала лифт компании-застройщику в 2022 году.

«Строительная организация и ТЧСЖ не обращались в инспекцию для регистрации лифта в установленном порядке, [лифт] не был сдан в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь предприятия «Региональные электрические сети» Фахриддин Нуралиев в интервью «Газете.uz» сообщил, что в указанные дни отключений электроэнергии в доме не было.

«Об этом свидетельствуют записи аварийных отключений диспетчерской службы, — сказал он, показав журнал. — Причиной происшествия стала неисправность лифта. Это подтвердили и жители дома».