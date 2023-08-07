В Узбекистане порядка 400 лифтов в новостройках эксплуатируются без устранения выявленных ранее недостатков, сообщил председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности Кутбиддин Бурханов на 43-м пленарном заседании верхней палаты парламента.

Сенатор напомнил, что в июне в результате неисправности лифта в одном из домов Янгихаётского района Ташкента пострадали 11 человек.

«После этого комитет изучил состояние лифтов в стране, а также соблюдение законодательства при их использовании. В результате был выявлен ряд системных проблем и недостатков», — отметил сенатор.

Он напомнил, что обеспечение соответствия технического состояния лифтов в многоквартирных домах, контроль за их установкой с проведением госэкспертизы и недопущение использования неисправных лифтов возложены на Инспекцию по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности.

Однако, по словам сенатора, инспекция не обладает необходимыми полномочиями и достаточным количеством специалистов для выполнения этих задач. Инспекция также не включена в состав государственной комиссии по приёму в эксплуатацию нового многоквартирного жилья. Из-за этого лифты вводятся в работу без получения соответствующего заключения специалистов.

В Узбекистане более 4000 многоквартирных домов оборудовано почти 11 тысячами лифтов. Согласно требованиям нормативной технической документации, лифты должны проходить ежемесячный технический осмотр и полный технический осмотр каждые 12 месяцев. Однако инспекция не обладают достаточными ресурсами, организационными возможностями и другими ресурсами для выполнения этих задач, отметил Кутбиддин Бурханов.

Заместитель главы инспекции по контролю горно-добывающей, геологической и промышленной безопасности Бахтиёр Холматов присоединился к словам сенатора.

«В Узбекистан импортируются лифты, у которых отсутствует техническое обслуживание. Нам не следует разрешать завоз таких лифтов, которые не обеспечивают сервисную поддержку», — добавил Бахтиёр Холматов.

Он предложил создать во всех крупных городах Узбекистана единые электронные диспетчерские пункты, обеспечивающие постоянный контроль за работой лифтов.

Заместитель министра строительства и коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов также дал пояснение на данному вопросу.

«Недавно Кабинет министров принял решение, что сертификаты на все лифты, поступающие в Узбекистан через агентство „Узстандарт“, будут аннулированы, в настоящее время разрабатывается законопроект по осуществлению процессов приёмки новостроек через инспекцию промышленного контроля», — заявил он.