В одном из новых многоэтажных домов в Яшнабадском районе Ташкента было обнаружено тело 32-летней Ольги Леонтьевой. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд UzAlert.

24 июля женщина, работавшая почтальоном, после разноса писем по адресам не вернулась домой. 26 июля UzAlert объявил о её пропаже.

«Видеокамеры зафиксировали Ольгу заходящей в лифт из одной новостроек. Как оказалось, лифт застрял на самом последнем этаже. Так как дом не полностью населён жильцами, на неисправность лифта никто не отреагировал, и Ольга осталась внутри.‌ Сегодня ночью она была обнаружена», — заявили активисты UzAlert.

Сообщается, у Леонтьевой остался шестилетний ребёнок.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана заявили, что изучают обстоятельства и причины смерти женщины.

В пресс-службе МЧС «Газете.uz» сообщили, что к ним не поступало сообщения о данном происшествии. В ведомстве отметили, что во многих лифтах мобильная связь обрывается, из-за чего может отсутствовать возможность кому-либо позвонить.