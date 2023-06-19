«Газета.uz» утром писала о падении в воскресенье грузового лифта в многоэтажном доме в Янгихаётском районе Ташкента. МЧС Узбекистана сообщило, что лёгкие телесные повреждения получили 11 человек, из них в больнице остаются 3 человека.

Издание Kun.uz, чей корреспондент посетил место происшествия, сообщает, что инцидент произошёл в 16-этажном доме, сданном менее года назад. Очевидцы сообщили, что в лифте было 9 взрослых и 2 детей.

Жители заявили, что с лифтами в этом и других домах и раньше наблюдались проблемы.

«Трос начал обрываться на 15−14-м этажах, с 10 этажа лифт полетел вниз. У некоторых людей, бывших внутри лифта, переломы ног, у одного мальчика сломались зубы», — сказал один из жителей.

«Дело не в весе, сам лифт неисправный. Ответственные организации должны принять меры. У меня тоже есть двухлетний ребёнок. Надо что-то делать, пока никто не погиб», — отметил он.

«Я был внутри лифта. Он внезапно полетел вниз. У пяти человек переломы ног. Всё покрылось пылью», — сказал очевидец.

Другой житель сообщил, что раньше этот же лифт падал с третьего этажа и останавливался благодаря системе торможения на первом.

Жители опасаются, что строительная организация обвинит их в нарушении правил пользования лифтом, после чего дело будет закрыто. Они подчёркивают, что современные лифты должны предупреждать о перегрузе и не начинать движение.