В Узбекистане за последние два года на водное хозяйство из бюджета было выделено 22 трлн сумов ($1,8 млрд), в том числе около 1 трлн субсидий ($81 млн) на водосберегающие технологии. Об этом стало известно в ходе совещания президента 20 октября.

Президент подчеркнул важность увеличения ассигнований на бетонирование оросительных каналов и внедрение водосберегающих технологий. В частности, в 2024 году планируется реализовать проекты водной инфраструктуры на сумму 1,7 трлн сумов ($139,2 млн), а также 300 млн долларов от международных финансовых организаций.

Глава государства сообщил, что будет принята трёхлетняя программа бетонирования каналов.

Подчёркнуто, что «прорыв» в сельском хозяйстве невозможен без инноваций. В связи с этим была поставлена задача повысить урожайность хлопчатника до 50 центнеров на гектар, зерна — до 100 центнеров на гектар за счёт широкого применения современных научных достижений в области почвоведения, селекции и агротехники.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2023 года Узбекистан привлёк в сферу сельского и водного хозяйства 2,54 млрд долларов в качестве госдолга.

Министр водного хозяйства Шавкат Хамраев в интервью «Узбекистан 24» отметил, что неэффективная работа ирригационных систем связана с недостаточным бетонированием каналов, из-за чего происходит потеря около 40% воды при поливе.

«Конечно, [президент] подверг критике напрасную трату около 6−6,5 млрд кубометров воды. Мы, конечно, сделаем выводы из критических заявлений. Было отдельно акцентировано внимание на бетонирование каналов. Даны поручения хокимам областей и всей системе водного хозяйства провести бетонирование свыше 300 таких каналов», — сказал он.

По его словам, сегодня в Узбекистане на площади 1,2 млн га применяются водосберегающие технологии, планируется ежегодно расширять этот показатель на 300−400 тысяч га и довести к 2030 году применение водосберегающих технологий до 2 млн га.

Шавкат Хамраев отметил, что вместе с австралийской компанией Rubicon внедрена цифровизация управления каналами в Касбийском и Камашинском районах Кашкадарьинской области. Сейчас 26 точек управляются онлайн, сказал он.

«Мы должны расширять это. Для этого из Китая и других развитых стран, международных финансовых институтов мы должны привлечь инвестиции и полностью оцифровать нашу отрасль», — заявил он.

«В целом мы видим, насколько важны данные поручения. Я хочу заверить уважаемого президента и дорогой народ, что все специалисты, сотрудники системы водного хозяйства используют все силы, знания и энергию, чтобы выполнить эти задачи», — сказал он.

Как сообщалось ранее, в сельском хозяйстве Узбекистана за год было потреблено 39 млрд кубометров воды. Из них 36%, или 14 млрд кубометров, было потеряно в каналах с земляным руслом, сообщил президент. Ещё 5−6 млрд кубометров теряется из-за устаревших методов полива, то есть свыше 50% или почти 20 млрд кубометров воды расходуется неэффективно.

Для орошения 2,5 миллиона гектаров земель сегодня используется свыше 5000 насосов и в год тратится 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Однако 80% насосов работают уже 35−40 лет и выработали свой ресурс. Примечательно, что в 2020 году сообщалось, что свыше 60% насосов выработали свой ресурс, а потери воды составляют 35−40%, то есть за три года вместо модернизации насосов и снижения потерь ситуация только ухудшалась, несмотря на выделенные средства.

В Узбекистане более 90% пресной воды используется в сельском хозяйстве. Это намного выше среднего показателя в мире.

В апреле 2023 года первый замглавы Минводхоза отметил, что к 2030 году стране будет не хватать 7 млрд кубометров воды (25% от текущих объёмов). Партнёр BCG оценил инициативы по водосбережению в Узбекистане на 10 млрд долларов. По его словам, государству надо правильно приоритизировать затраты.

Растущие тарифы на питьевую воду в Узбекистане, сокращение площадей для выращивания риса в Каракалпакстане, приостановка подачи поливной воды из Кыргызстана в Казахстан говорят об усугубляющемся водном кризисе в Центральной Азии. «Газета.uz» обсудила с жителями регионов ситуацию с водой.