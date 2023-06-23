Использование водных ресурсов в Узбекистане продолжает оставаться нерациональным, заявил на пленарном заседании Сената 22 июня председатель сенатского Комитета по вопросам развития региона Приаралья и экологии Борий Алиханов (видео).

«Почти 90% получаемой в стране пресной воды используется в сельском хозяйстве. В мире этот показатель составляет в среднем 65%. Расход воды на 1 гектар в сельском хозяйстве в 2−2,5 раза выше, чем в ряде стран», — отметил сенатор.

«Есть заметные потери воды при её доставке к посевным полям. Имеются неисправности в ирригационных сетях. Кроме того, всё более понижается уровень подземных вод. В отраслях экономики, социальных объектах и в агросекторе применяются устаревшие методы и средства», — отметил Борий Алиханов.

Управление водными ресурсами, их использование и распределение, а также объекты водного хозяйства не цифровизованы в полной мере. Продолжается массовое использование питьевой воды для мойки транспортных средств, полива, в производстве и сфере услуг.

«Культура использования воды на низком уровне. Из-за пассивности разъяснительных работ по экономии воды и её рациональному использованию высоким остаётся расход воды на душу населения», — сказал сенатор.

По его словам, в Ташкенте расход воды на человека в сутки в отдельные дни достигает 400 литров. «В Берлине этот показатель составляет 124 литра, в Москве — 249 литров, а в городах Китая в среднем всего 204 литра», — отметил глава комитета.

Сенатор добавил, что в стране отсутствует полноценный кадастр подземных и надземных вод, есть только кадастр водохранилищ.

«Города и отдельные крупные промышленные предприятия не имеют технологии качественной очистки воды. На пунктах водопровода на рынках, улицах, в местах оказания услуг и других людных местах не соблюдаются элементарные правила. Из-за невнимательности и безответственности ответственных лиц наблюдаются случаи бездумного расходования воды», — сказал он.

Борий Алиханов подчеркнул необходимость совместной разработки комплексных мероприятий правительством и ответственными министерствами.

Бездумное и нерациональное использование воды — главный вопрос, который должен быть решён в этой сфере, отметила председатель Сената Танзила Нарбаева.

«В повседневной жизни мы очень часто сталкиваемся со случаями бесцельной траты воды. В последнее время общественность регулярно бьёт тревогу по вопросам, связанным с водой… Но ответственные лица молчат. Мы не видим широкомасштабных мероприятий, направленных на рациональное использование воды», — заявила она.

«Вопросы использования воды — задача не только ответственных министерств, это комплексная проблема, в решении которой должны участвовать мы все. С этой целью под руководством двух комитетов Сената создаётся специальная рабочая группа», — сообщила председатель Сената.

Она также заявила, что необходимо повысить меры ответственности всех руководителей республиканского и местного уровня в сфере экономии водных ресурсов.

На днях на заседании Законодательной палаты министр экономики и финансов Шерзод Кудбиев сообщил о подготовке «очень строгих предложений в сфере культуры пользования водой, учёта и доставки воды». Эти предложения будут включены в проект государственного бюджета на 2024 год. «То есть мы думаем о механизмах, которые кардинально изменят наше отношение к воде и будут стимулировать её экономию», — сказал он.

В начале июня исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева во время визита в Ташкент отметила, что для решения проблемы нехватки воды в Узбекистане нужно в первую очередь сформировать правильную цену на воду. «Потому что если этого не сделать, вода будет тратиться нерационально», — сказала она.