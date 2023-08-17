Государственный долг Узбекистана по итогам 2022 года достиг 29,2 млрд долларов. За четвёртый квартал он вырос на 3 млрд долларов, говорится в отчёте Министерства экономики и финансов (PDF).
Внешний долг состоит из государственного и частного долга. В новости речь идёт о госдолге. При этом стоит отметить, что в «частном» секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет более 80% доли банковского сектора, а также владеет или имеет доли в компаниях Uzauto Motors и «Узбекнефтегаз», НБУ, «Узпромстройбанке» и «Ипотека банке», которые в 2019—2021 годах суммарно разместили долговые бумаги на 2 млрд долларов).
Государственный внешний долг за год увеличился на 2,3 млрд долларов — до 25,9 млрд долларов (32,25% к ВВП). Из этой суммы 19,8 млрд долларов — долг, привлечённый от имени правительства и 6,1 млрд долларов — под гарантию Узбекистана.
Государственный внутренний долг вырос на 599,4 млн долларов за этот период — до 3,3 млрд долларов (4,1% к ВВП). Из этой суммы 13 трлн сумов (по итогам третьего квартала 2022 года было 9,3 трлн сумов) — государственные ценные бумаги, 2,16 млрд долларов — внутренний долг под гарантии государства, который будет возвращён в госбюджет.
Также рост долга в четвёртом квартале объясняется тем, что международные финансовые организации предоставили правительству кредиты в конце года по итогам выполнения необходимых реформ, отметили в МЭФ.
Несмотря на рост госдолга, его соотношение к ВВП страны снизилось с 38% в начале 2022 года до 36,4% по состоянию на 1 января 2023 года. По данным Минфина, этому способствовал рост экономики на 11,1 млрд долларов, а также удержания объёма заимствований в пределах 4,5 млрд долларов — этот лимит установлен законом.
Вместе с тем, за январь-октябрь Узбекистан подписал 23 новых соглашений о госдолге на 4,49 млрд долларов и выпустил гособлигации на 13,6 трлн сумов. Для сравнения: в 2020—2021 года этот объём составлял около 5 трлн сумов, то есть государство прибегает к внутренним заимствованиям. При этом большую часть гособлигаций (7,87 трлн сумов) необходимо закрыть в течение года.
В 2021—2022 годах правительство не предоставляло гарантии по внутренним обязательствам.
Распределение долга по секторам
Государственный внешний долг в разрезе секторов экономики по итогам девяти месяцев 2022 года выглядит так:
Поддержка госбюджета — 8,6 млрд долларов (по итогам 2021 года было $5,9 млрд);
Электроэнергетика — 3 млрд долларов ($3,1 млрд);
Транспорт и транспортная инфраструктура — 2,84 млрд долларов ($2,5 млрд);
Сельское и водное хозяйство — 2,54 млрд долларов ($2,4 млрд);
Транспорт и транспортная инфраструктура — 2,51 млрд долларов;
Жилищно-коммунальное хозяйство — 2,3 млрд долларов ($2,1 млрд);
Поддержка предпринимательской деятельности и промышленного производства — $1,1 млрд;
Химическая промышленность — 1 млрд долларов ($1,2 млрд);
Образование и здравоохранение — 0,9 млрд долларов ($0,7 млрд);
Телекоммуникации — 0,2 млрд долларов ($0,2 млрд);
Другие отрасли — 0,91 млрд долларов ($1,3 млрд).
Кредиторы
Государственный внешний долг в разрезе кредиторов:
Азиатский банк развития — 6 млрд долларов ($5,2 млрд);
Всемирный банк — 5,5 млрд долларов ($4,3 млрд);
Международные инвесторы — 2,6 млрд долларов ($2,6 млрд);
Государственный банк развития Китая и другие — 2,1 млрд долларов ($2,2 млрд);
Японское агентство международного сотрудничества — 1,9 млрд долларов ($2,1 млрд);
Эксимбанк Китая — 1,9 млрд долларов ($2 млрд);
Фонд развития экономического сотрудничества и другие — 1 млрд долларов ($1 млрд);
Исламский банк развития — 0,9 млрд долларов ($0,9 млрд);
Французское агентство развития — 0,7 млрд долларов;
Японский банк международного сотрудничества — 0,4 млрд долларов ($0,6 млрд);
Другие международные финансовые институты — 2,4 млрд долларов ($2,7 млрд).
Минэкономфин считает, что источники государственного внешнего долга достаточно диверсифицированы. Около 36,8% (в начале прошлого года — 42,6%), или 9,5 млрд долларов, этого долга приходится на иностранные государственные финансовые учреждения.
Долг перед кредиторами планируется погасить за счёт средств, полученных в результате финансирования инвестиционных проектов госпредприятий.
Валютная структура долга
Валютная структура внешнего долга (являющаяся одним из индикаторов фактического риска для экономики, связанного с изменениями валютного курса) выглядит таким образом:
- Доллар США — 75,7% (было 71,9%);
- Японская иена — 8,1% (10,5%);
- СДР (специальные права заимствования) — 7,2% (8,4%);
- Евро — 4,8% (4,6%);
- Узбекский сум — 1,6% (1,8%);
- Китайский юань — 0,8% (1,3%);
- Южнокорейская вона — 0,67% (0,8%);
- Саудовский риал — 0,6% (0,6%);
- Кувейтский динар — 0,4% (0,4%);
- Дирхам ОАЭ — 0,03% (0,2%).
За 12 месяцев доля доллара в структуре госдолга выросла на 3,8 процентных пункта за счёт снижения доли иены, юаня, воны и других валют. То есть усилилась зависимость Узбекистана от колебаний курса доллара.
По итогам 2022 года расходы на обслуживание госдолга возросли и составили 2,49 млрд долларов (было $2,2 млрд). Эта сумма погашалась за счёт средств госбюджета — 1,19 млрд долларов и госпредприятий — 1,29 млрд долларов.
В отчёте также перечислены проекты, финансируемые за счёт средств внешних заимствований.
Бывший министр финансов Тимур Ишметов отмечал, что в четвёртом квартале 2022 года рост госдолга должен составить 3 млрд долларов — до 29,2 млрд долларов. Правительство тогда не смогло уложиться в лимит дефицита консолидированного бюджета, и парламент одобрил увеличение госрасходов на 2 млрд долларов. К концу года 2023 года показатель должен достичь 32,06 млрд долларов (36% к ВВП), но с учётом большого дефицита госбюджета объём заимствований может вырасти.