В прошлом году в сельском хозяйстве в Узбекистане было потреблено 39 миллиардов кубометров воды. Из них 36%, или более 14 миллиардов, было потеряно в каналах и арыках с земляным руслом. Об этом на совещании в пятницу заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Глава государства подчеркнул, что актуальность проблем, связанных с водными ресурсами, растёт с каждым днём, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов. При этом за последние два года для сектора водного хозяйства, в том числе в целях внедрения водосберегающих технологий, были выделены крупные субсидии.

Из-за того, что 70% земель до сих пор поливаются с применением устаревших методов, 5−6 миллиардов кубометров воды теряется бесцельно и сбрасывается в коллекторы, отметил президент.

Для орошения 2,5 миллиона гектаров земель сегодня используется свыше 5000 насосов и в год тратится 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Однако 80% насосов работают уже 35−40 лет и выработали свой ресурс, сказал Шавкат Мирзиёев.

«Глава государства выразил глубокую обеспокоенность таким положением дел в водном хозяйстве и выразил сильное недовольство ответственным лицам отрасли», — сообщил Шерзод Асадов.

Президент дал поручения по бетонированию каналов для сокращения потерь воды, замене насосов на энергосберегающие, а также установке автоматизированных приборов учёта воды на водных сооружениях.

В Узбекистане более 90% пресной воды используется в сельском хозяйстве. Это намного выше среднего показателя в мире.

Первый замглавы Минводхода Азимжон Назаров отмечал, что к 2030 году стране будет не хватать 7 миллиардов кубометров воды.