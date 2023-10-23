В Навоийской области назначены новые хокимы двух районов, сообщила пресс-служба областной администрации.

Хокимом Кызылтепинского района назначен Бекзод Нуриддинович Бобомуродов. Он родился в этом же районе в 1983 году. Окончил Худжандский государственный и Ташкентский финансовый институты.

Фото: Хокимият Навоийской области.

В разные годы занимал должности руководителя Навоийского объединения Федерации обществ защиты прав потребителей, директором областного филиала инжиниринговой компании «Кишлок курилиш инвест».

До назначения работал заместителем хокима по строительству, коммуникациям, коммунальному хозяйству, экологии и вопросам озеленения. Сейчас на эту должность назначили Эркина Шамсиддиновича Камолова.

С ноября 2021 года хокимом района был сенатор, бывший глава компании Zarafshan Golden Group Улугбек Файзиев. До этого районом в течение 25 лет руководил Шабон Набиев.

Хокимом Хатырчинского района назначен Умиджон Адизов, до этого занимавший должность заместителя начальника УВД области.

Он родился в Навбахорском районе в 1977 году.

Фото: УВД Навоийской области.

С марта 2021 года район возглавлял Сайфиддин Низамов, до этого работавший замхокима Ташкентской области по вопросам развитиятуризма и спорта.