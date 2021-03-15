Сайфиддин Фахриддинович Низамов утверждён хокимом Хатырчинского района Навоийской области на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов 15 марта, сообщила пресс-служба областной администрации.

До этого он с 2017 года работал заместителем хокима Ташкентской области по вопросам развития туризма и спорта.

Сайфиддин Низамов (1966 года рождения) родился в Нуратинском районе Навоийской области. Окончил Ташкентский институт народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический университет) в 1990 году. В разные годы работал инспектором, старшим инспектором, главным инспектором, заместителем начальника управления и начальник управления Государственного налогового комитета (1995−2001), первым заместителем начальника, а затем начальником Государственного налогового управления Ферганской области (2001−2005), начальником управления ГНК (2004−2008).

Кроме того, он занимал должность заведующего финансово-экономическим отделом Академию государственного и общественного строительства при президенте (2008−2009), начальника информационно-аналитической группы Навоийской области (2009−2015), директора Ташкентского научно-исследовательского института «ВОДГЕО» при Госкомэкологии (2015−2016), директора Учебного центра по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и профориентации незанятого населения при Минтруда (2016−2017).