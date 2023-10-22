Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 октября провёл совещание по экономическим итогам первых девяти месяцев текущего года, ожидаемым до конца года показателям и макроэкономическим прогнозам на 2024 год.

По итогам мероприятия директор Агентства по управлению государственными активами (АУГА) Акмалхон Ортиков в интервью телеканалу «Узбекистан 24» заявил, что на совещании обсуждались «расчёты поступлений от приватизации в 2024 году и за счёт чего мы обеспечим эти поступления».

«Если с одной стороны речь идёт об инвентаризации пустующих зданий, имущества и продажа на аукционе в течение года, то с другой — нужно сокращать участие государства во всех сферах, где развита конкуренция, и передавать [полномочия] частному сектору.

Президент также поручил провести инвентаризацию несельскохозяйственных земель и ускорить выдачу предпринимателям участков по частям.

Первый заместитель министра экономики и финансов (МЭФ) Илхом Норкулов сообщил, что в 2024 году планируется обеспечить рост экономики Узбекистана на уровне 5,8% (в этом году ожидается рост на 5,6%), а также ускорить работу по сокращению бедности и обеспечить макроэкономическую стабильность.

«[На совещании обсуждалось] предотвращение роста дефицита бюджета, его равномерного и поэтапного сокращения, проведение обозначенных экономических реформ. Необходимо сказать, что рост экономики в 5,8% на следующий год определён исходя из задачи по доведению ВВП до 160 млрд долларов и ВВП на душу населения в 4000 долларов к 2030 году. Для этого есть все возможности», — отметил первый замглавы МЭФ.

По его словам, президент заявил, что «необходимо тратить каждый сум очень бережно и с умом». «Уважаемый президент отдельно отметил, что каждый регион, каждая организация, использующая бюджетные средства, строго ответственны за использование каждого сума», — сказал он.

Первый заместитель председателя Центрального банка Нодирбек Сайдуллаев отметил, что с 2024 году вместе с коммерческими банками планируется выделить 270 трлн сумов кредитов, а также обеспечить возврат ранее выделенных кредитов на 181 трлн сумов.

«Начиная с 2024 года вводится практика выделения кредитов клиентам из бизнес-сферы при полной обеспеченности необходимой инфраструктурой. Или предприниматели теперь при получении кредита должны участвовать [в проектах] со своими средствами. Даны поручения по предотвращению случаев, связанных со страхованием, определению ответственности банков в регионах», — заявил он.

По итогам года ожидается рост ВВП не менее чем на 5,6%. Президент подчеркнул, что сложная и неопределённая ситуация в мире негативно влияет на экономику, поэтому необходимо больше использовать внутренние возможности для продолжения устойчивого экономического роста.

Напомним, за восемь месяцев дефицит госбюджета Узбекистана составил почти 40 трлн сумов, хотя по итогам 2023 года правительство прогнозировало профицит. За июль-август расходы превысили доходы на 12,2 трлн сумов.