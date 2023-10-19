Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл совещание по экономическим итогам первых девяти месяцев текущего года, ожидаемым до конца года показателям и макроэкономическим прогнозам на 2024 год.

На совещании говорилось, что за январь-сентябрь экономика Узбекистана выросла на 5,8%. Рост в промышленности составил 5,7%, сельском хозяйстве — 4,1%, сфере услуг — 12,1%.

Экспорт увеличился на 23,5% до 17,7 млрд долларов США. В отраслях экономики и регионах освоено 226,6 трлн сумов инвестиций, что больше на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам года ожидается рост ВВП не менее чем на 5,6%. Президент подчеркнул, что сложная и неопределённая ситуация в мире негативно влияет на экономику, поэтому необходимо больше использовать внутренние возможности для продолжения устойчивого экономического роста.

Шавкат Мирзиёев поручил правительству тщательно проработать экономическую программу на 2024 год сквозь призму выполнения задач, заложенных в Стратегии «Узбекистан-2030», принятой в сентябре.

Он подчеркнул необходимость активизировать реформы в сферах транспорта, водного и коммунального хозяйства, уделить особое внимание поддержке населения и бизнеса.