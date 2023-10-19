100% доли компании Uzbekistan Airports в уставном капитале учреждённой ею региональной авиакомпании Silk Avia с сохранением бренда передаётся в уставный капитал компании Uzbekistan Helicopters, входящей в состав авиакомпании Uzbekistan Airways.

Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 16 октября «О дополнительных мерах по эффективной организации авиационной деятельности», сообщило Министерство юстиции.

Три самолёта АТR72−600, которые принадлежат Uzbekistan Аirports и на которых выполняет полёты Silk Avia, безвозмездно передаются компании Silk Avia.

Этой компании поручается увеличить количество воздушных судов АТR72−600 в рамках реализации стратегии её развития.

На компанию Uzbekistan Helicopters возложена задача расширения географии региональных полётов и увеличения их количества, а также развития парка самолётов АТR72−600.

Дополняется.