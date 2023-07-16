Компания Uzbekistan Airways в субботу получила первый лёгкий самолёт LET L-410 чешской LET Aircraft Industries. С помощью таких самолётов перевозчик намерен восстановить сообщение с городами, куда полёты были приостановлены десятилетия назад.

«Газета.uz» писала, что соглашение о приобретении двух турбовинтовых самолётов L-410-E20 было подписано в Ташкенте месяцем ранее — 15 июня. Второй самолёт должен прибыть в конце октября — начале ноября. В будущем возможны новые закупки таких самолётов (сообщалось о приобретении до четырёх машин).

После приёмки на заводе-изготовителе в Куновице и проверки лётных характеристик самолёт проделал двухдневный путь в Ташкент с промежуточными посадками в Болгарии, Турции, Армении, Азербайджане и Туркменистане, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airways.

Самолёт LET L-410 имеет 19 пассажирских мест и способен производить взлёты и посадки практически на любых видах взлётно-посадочных полос, включая сверхкороткие — длиной от 510 метров. При этом дальность полёта составляет до 1500 км.

Директор компании Uzbekistan Helicopters Сардор Ирмухамедов сообщил журналистам, что в планах авиаперевозчика — восстановить сообщение с городами Ферганской долины, в Заамин, Джизак, Сырдарью, Сариасию и другие.

«Благодаря новым самолётам мы сможем улучшить доступность полётов и повысить мобильность населения Узбекистана — такова стратегия развития авиакомпании», — отметил он.

После завершения процедур оформления, ориентировочно со следующей недели, LET L-410 начнёт полёты в Самарканд. Затем будут добавляться другие города.

Представитель перевозчика добавил, что самолёт рассчитан для эксплуатации в экстремальных погодных условиях с температурой от -50 до +50 градусов Цельсия, надёжен и прост в обслуживании. Данный тип воздушных судов эксплуатируется более чем в 60 странах, сказал он.

Максимальная крейсерская скорость самолёта составляет 405 км/ч. Максимальная продолжительность полёта — 5 часов 10 минут. Максимальная эксплуатационная высота полёта — 4200 м. Бортовое электронное оборудование оснащено современными коммуникационные и навигационные системы Garmin GPS, усовершенствованная система предупреждения опасного сближения.

Видео