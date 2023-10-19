Первым заместителем директора Агентства по противодействию коррупции назначен Дилшод Фахриевич Рахимов, сообщила пресс-служба агентства.

С января 2019 года работал начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана, на том посту его недавно сменил Шамсиддин Сохибназаров.

Дилшод Рахимов (1978 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного юридического института (2002), кандидат юридических наук.

С 2010 года занимал разные должности в органах департамента (до мая 2018 года — Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов) при Генпрокуратуре.

С 2012 года работал прокурором, старшим прокурором отдела, старшим прокурором управления, заместителем начальника управления, начальником управления Генпрокуратуры и первым заместителем начальника департамента.