Дилшод Фахриевич Рахимов назначен начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана. Указ об этом 15 января подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Дилшод Рахимов (1978 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного юридического института (2002), кандидат юридических наук.

С 2010 года занимал разные должности в органах департамента (до мая 2018 года — Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов) при Генпрокуратуре. С 2012 года работал прокурором, старшим прокурором отдела, старшим прокурором управления, заместителем начальника управления, начальником управления Генпрокуратуры и первым заместителем начальника департамента.

До этого был и. о. начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.