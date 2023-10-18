В Андижанской области на хлопкоприёмном пункте вспыхнул крупный пожар. Видео об этом распространилось в социальных сетях.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Узбекистана сообщили, что инцидент произошёл 16 октября в хлопкоприёмном комплексе Tetratex в Балыкчинском районе.

Причиной пожара стало короткое замыкание из-за неисправности электрических кабелей, говорится в сообщении.

В результате пожара сгорело 12 кг верхней части складированного хлопка-сырца, отметили в министерстве.

Уточняется, что руководитель Tetratex возместил ущерб, нанесённый предпринимателю.

В министерстве поблагодарили неравнодушных граждан, сообщивших о происшествии в соцсетях.