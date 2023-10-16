Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по реализации общенационального проекта «Яшил макон» («Зелёный край») 11 октября высказался о важности деревьев и недопустимости показухи.

«„Яшил макон“ нужен не для показухи, а для нашей жизни, чтобы очистить лёгкие, это ведь нужно нам самим, нашему обществу, нашему здоровью, нашей гордости. „Яшил макон“ нужен нашей нации, стране, нашему завтрашнему дню. Никто не придёт и не исправит ситуацию с экологией в Узбекистане, никто не придёт и не посадит дерево в махалле, на дне высохшего Аральского моря. Никогда. Мы достигнем цели только за счёт нашей железной дисциплины и тяжкого труда», — сообщил он (цитата по сюжету программы «Менимча» канала «Узбекистан 24»).

Необходимо, чтобы каждая семья посадила хотя бы по 2 дерева в год, а организации — по 10, отметил президент.

«Председатели махаллей, которых я уважаю и которым доверяю, должны быть преданы всей душой этому вопросу. Пусть каждая семья посадит по 2 дерева в год, пусть каждая организация посадит по 10 деревьев. Все должны подавать пример. В обществе никто не должен быть равнодушен к этому вопросу. Нужно создать такую среду, чтобы отношение к дереву начиналось с нашего дома, семьи, внуков, детей, общества, махалли. Тогда, я думаю, результат будет таким, каким мы его ожидаем», — заявил глава государства.

Проект по ежегодной посадке 200 миллионов деревьев реализуется по инициативе президента с ноября 2021 года. В нынешнем осеннем сезоне, который продлится с 25 октября до 1 декабря, планируется высадить 85 миллионов саженцев. В субботу Шавкат Мирзиёев посадил саженцы в одной из махаллей Ташкента.

Президент подчеркнул недопустимость повторения ошибок прошлых лет. «Газета.uz» писала о многих случаях посадки саженцев в местах, где нет полива, неправильного подбора сортов деревьев, отсутствия ухода, а также приписок миллионов деревьев, о чём неоднократно говорил сам глава государства.