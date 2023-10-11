Сезон осенней посадки деревьев в рамках общенационального проекта «Яшил макон» начнётся 25 октября и продлится до 1 декабря. Планируется высадить очередные 85 миллионов саженцев, сообщил на совещании в среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Проект по ежегодной посадке 200 миллионов деревьев (85 миллионов — осенью, 125 миллионов — весной) реализуется по инициативе главы государства с ноября 2021 года.

На совещании говорилось, что за два года в стране было заложено более 1200 га зелёных садов и общественных парков, более 1 миллиона гектаров зелёных зон и дорожек.

Благодаря проекту в обществе и у ответственных лиц изменилось отношение к деревьям, отметил президент. Он подчеркнул важность личного примера каждого руководителя, министра, хокима, а также активистов махаллей, общественных деятелей, старшего поколения, деятелей культуры и искусства, спортсменом и известных блогеров.

Для организованной посадки деревьев будет сформирован республиканский штаб, в который войдут руководители Академии наук, институтов почвоведения и лесного хозяйства, а также лесных хозяйств. Они определят выбор саженцев на основе анализа почвы и климатических условий регионов, а также сроки и объёмы посадки деревьев.

Работы по подготовке к посадке, распространению саженцев и непосредственно посадку во всех районах поручено освещать по телевидению и радио.

Избежать ошибок прошлых лет

Шавкат Мирзиёев подчеркнул недопустимость повторения ошибок прошлых лет. «Газета.uz» писала о многих случаях посадки саженцев в местах, где нет полива, неправильного подбора сортов деревьев, отсутствия ухода, а также приписок миллионов деревьев, о чём неоднократно говорил и сам президент (см. материалы по теме ниже).

Чтобы изменить ситуацию, люди должны быть заинтересованы в посадке и сохранении деревьев, отметил глава государства. Он предложил распределить земли вдоль автомобильных и железных дорог, рек и каналов между жителями и предпринимателями на основании договора без изменения категории земель.

Президент отметил важность повышения заинтересованности и поощрения людей к посадке деревьев. Он сказал, что средства из Фонда общественных работ Министерства занятости теперь будут предоставлять самим махаллям, которые будут направлять деньги на посадку деревьев, уход за ними и уборку территории.

Агентству лесного хозяйства поручено бесплатно доставить по 200 саженцев каждой из более 9300 махаллей страны. С 15 октября во всех районах и махаллях будут организованы ярмарки саженцев, которые будут работать в течение месяца. На них должны поставить 30 миллионов саженцев.

Кроме того, хоким каждой области должен выделить махаллям в общей сложности 300 тысяч саженцев деревьев.

Каждая махалля и каждый район сами знают, какие деревья у них лучше растут, поэтому выбор сортов должен согласовываться с населением, подчеркнул президент.

Зелёные пояса и частные отделы благоустройства

Шавкат Мирзиёев поддержал проекты по посадке 5 миллионов деревьев в лесных хозяйствах, создании зелёных поясов вокруг полигонов отходов и на территориях крупных промышленных предприятий, 20 миллионов саженцев тополей, тутовника и винограда по краям полей, 3,5 миллиона саженцев на территориях детсадов, школ, вузов и медучреждений, а также 100 тысяч га «зелёного ковра» на высохщем дне Аральского моря.

Он остановился на вопросе совершенствования деятельности отделов благоустройства в целях улучшения работы по уходу за деревьями и зелёными зонами.

В качестве эксперимента предлагается передать службы благоустройства в областях, районах и городах частному сектору. В этом случае каждая улица вместе с деревьями будет разделена на лоты и выставлена на открытый конкурс с указанием годовой суммы.

Ответственным лицам поручено разработать условия и порядок финансирования аутсорсинга услуг по благоустройству. В случае успеха проекта его могут распространить на всю страну.