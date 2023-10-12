Нидерландский регулятор начал проверку российского сервиса для заказа такси Yango из-за опасений, что с его помощью спецслужбы РФ собирают данные пользователей в Европе, сообщает Bloomberg.

«Мы можем подтвердить, что начали расследование в отношении Yango», — сообщил представитель Управления по защите данных Нидерландов на запрос агентства. От других комментариев в ведомстве отказались.

Yango — международный бренд российского «Яндекса». Сервис принадлежит зарегистрированной в Амстердаме интернет-компании Yandex N.V. и работает в ряде европейских стран с 2018 года. Название Yango происходит от сокращения Yandex Go.

Расследование проводится на предмет нарушения регламента Евросоюза о защите персональных данных. Опасения властей Нидерландов, в частности, вызывает закон, вступивший в силу в России 1 сентября и обязывающий службы такси передавать ФСБ данные о поездках их клиентов, пишет Bloomberg.

В Yango заявили агентству, что «сотрудничают» с нидерландским регулятором, чтобы «продемонстрировать соблюдение требований GDPR (General Data Protection Regulation, закон о защите данных в Европе — ред.), в том числе в отношении хранения и международной передачи данных».

В компании добавили, что ранее сервис уже прошёл проверку надзорных органов Финляндии и Норвегии и показал, что обработка данных «не представляет непосредственной угрозы фундаментальным правам и свободам европейских пользователей».

Проверка Yango в Финляндии и Норвегии

В августе власти Финляндии и Норвегии также проводили расследование в отношении Yango из-за нового российского закона. Регулирующие органы обеих стран временно запретили компании передавать любые данные клиентов сервиса в Россию.

«Существуют серьёзный риск для конфиденциальности, поскольку российские власти потенциально могут отслеживать передвижение норвежских граждан через Yango», — заявило тогда Управление по защите данных Норвегии.

В компании в ответ заверили, что «правовые нормы РФ не имеют юрисдикции над международным бизнесом Yango» и не распространяются на пользователей Yango, совершающих поездки за пределами России.

В конце сентября офис уполномоченного по защите личных данных Финляндии завершил расследование и отменил запрет. Основанием, как пишет Helsingin Sanomat, послужил тот факт, что российское законодательство не применимо к работе Yango в Финляндии.

Приостановка работы «Яндекса» в Казахстане

С проблемами из-за вопроса персональных данных «Яндекс» столкнулся и в Казахстане. В августе казахстанские власти временно отключили домен yandex.kz с ежемесячной аудиторией в 10 миллионов человек из-за размещения серверов вне территории страны.

Министерство цифрового развития Казахстана также потребовало от «Яндекса» информации о «способе взаимодействия с правоохранительными и специальными органами».

В компании заявили, что у российских спецслужб нет доступа к информации о поездках пользователей вне России. Позже «Яндекс» согласился перенести в Казахстан серверы, обслуживающие местный домен.

Yandex Go и налоги в Узбекистане

В сентябре Налоговый комитет Узбекистана потребовал, чтобы зарегистрированная в Нидерландах компания Ridetech International, которая представляет приложение Yandex Go, стала налоговым резидентом Узбекистана до 1 декабря. В противном случае ведомство пригрозилось заблокировать работу сервиса в стране.

Как пояснили в комитете, доходы Ridetech International от источников в Узбекистане не подлежат налогообложению, поскольку между Узбекистаном и Нидерландами действует договор об избежании двойного налогообложения доходов.

В Yandex Go согласились на требование Налогового комитета и заявили, что компания вскоре пройдёт необходимую для этого регистрацию.