Днём 9 августа домен российского «Яндекса» в Казахстане — yandex.kz — временно перестал открываться в стране. Издание Tengrinews.kz отмечало, что проблемы с доступом к сервисам компании наблюдались в Астане, Алмате, Караганде, Шымкенте и других городах.

Как объяснили в Министерстве цифрового развития, работа домена была приостановлена «за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан».

В министерстве также заявили, что обратились в «Яндекс» для получения «развёрнутой информации» о местоположении центров обработки данных, мерах защиты персональных данных граждан Казахстана и «способе взаимодействия с правоохранительными и специальными органами».

В ведомстве отметили, что сервис «Яндекс.Такси» отрицает информацию о доступе российских спецслужб к данным о поездках пользователей за пределами России.

В «Яндексе» подтвердили РБК, что домен yandex.kz был «разделегирован локальным регистратором». В компании сообщили, что она работает над восстановлением доступности сервисов в Казахстане, «ежемесячная аудитория которых составляет около 10 миллионов человек».

Позже в компании заявили, что сайт и сервисы работают в обычном режиме. «Мы продолжаем диалог с регулятором, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства Республики Казахстан», — сообщила пресс-служба компании.

Ранее сайт «Медуза» писал, что данные клиентов, которые пользуются «Яндекс Go» не только в России, но и за границей, хранятся сейчас только в российских дата-центрах. С 1 сентября круглосуточный доступ к данным приложения по новому закону России должно получить ФСБ.

«Яндекс Go» — приложение «Яндекса» для заказа такси, еды, продуктов, доставки посылок, аренды машин и просмотра расписания транспорта. Оно было создано на базе «Яндекс.Такси». Сервис доступен в десятках стран, включая Грузию, Эстонию, Норвегию, Финляндию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

В «Яндекс.Такси» заверили, что российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису.

«Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах: так работают и российское законодательство, и законодательство большинства других стран. После вступления в силу закона о такси с 1 сентября эта логика не изменится», — цитирует РБК ответ компании.

В 2021 году в «Яндекс» сообщали изданию Spot, что Yandex Go размещает персональные данные граждан Узбекистана на серверах в Узбекистане, как того и требует законодательство.