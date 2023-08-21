Российская компания «Яндекс» перенесёт в Казахстан серверы, обслуживающие домен yandex.kz. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана (Минцифры).

Как отмечает издание, несколько дней назад руководство министерства встретились с представителями «Яндекса», чтобы обсудить защиту персональных данных граждан Казахстана, и договорились разработать план по размещению серверов на территории страны.

«В рамках стремления к укреплению партнёрства и национальных цифровых ресурсов „Яндекс“ подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz — так уже ранее было сделано для сервиса „Яндекс Go“», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит Nur.kz.

9 августа работа домена yandex.kz была приостановлена «за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан». В Минцифры объяснили, что тем самым российская компания нарушает законодательство страны.

В ответ «Яндекс» заверил, что готов соблюдать законодательство Казахстана и попросил Минцифры продлить сроки переноса домена в страну. По данным компании, ежемесячно ее сервисами в Казахстане пользуются около 10 миллионов человек.

Отключение yandex.kz произошло после выхода расследования «Медузы», в котором утверждалось, что все данные сервиса такси «Яндекс Go» хранятся в российских дата-центрах. С 1 сентября доступ к ним, согласно новому закону РФ, должна получить ФСБ. В «Яндекс.Такси» сообщили, что российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису.