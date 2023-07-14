И. о. председателя правления железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари», согласно постановлению правительства Узбекистана, стал Зуфар Гиясович Нарзуллаев. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба компании.

На этом посту он сменил Хуснутдина Хасилова, руководившего компанией с февраля 2019 года (сначала в качестве исполняющего обязанности председателя). 11 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил уволить его за недостатки в работе.

Зуфар Нарзуллаев с 1996 года работал на разных руководящих должностях в структурных подразделениях железнодорожной сферы. В 2009—2016 годах возглавлял дирекцию капитального строительства железнодорожной сферы и принимал участие в строительстве электрифицированной железной дороги «Ангрен — Пап».

В 2016—2017 годах был первым заместителем хокима Джизакской области. С 2017 года занимал должность директора инжиниринговой компании «O‘zshahar qurilish invest». В 2014 году был награждён орденом «Fidokorona mehnatlari uchun» («За заслуги перед Отечеством»).

Как мы писали, вместе с Хуснутдином Хасиловым от должностей были освобождены председатель Комитета по автодорогам Абдурахмон Абдувалиев, глава «Узсувтаъминот» Сахиб Саифназаров и заместители министров водного хозяйства и транспорта Бахтиёр Камалов и Абдусамат Муминов.