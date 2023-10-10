Ощущаемая (личная) инфляция населением в сентябре снизилась после резкого увеличения в предыдущем месяцев. Показатель уменьшился на 1,2 процентных пункта — до 13,3%, говорится в инфографике Центрального банка Узбекистана.





Разница с официальной инфляцией, которая в сентябре составила 9,2% в годовом выражении, составляет 4,1% (в июле было 3,8%, в августе — 5,5%).





Резко выросла доля респондентов (53%), которые заявили о высоком уровне роста цен на хлеб и муку, тогда как в августе этот фактор указали только 14% опрошенных. На втором месте по росту цен у респондентов мясо и молоко — 43% (в августе — 45%), бензин и топливо — 34% (40%), яйца — 31% (23%), фрукты и овощи — 25% (25%).

Примечательно, что рост цен на хлеб и муку (причины подорожания) стал главной проблемой для всех групп населения, доходы которых составляют до 10 млн сумов. Жители с доходом 10−15 млн сумов больше обеспокоены подорожанием бензина и топлива, респонденты с доходом более 15 млн сумов — ростом цен на фрукты и овощи.

Богатые домохозяйства также отмечали хлеб и муку вторым основным фактором ощущаемой инфляции.





В разрезе регионов ощущаемый уровень инфляции в прошлом месяце был выше всего в Ташкенте — 14,8% (в августе — 16,4%), Бухарской области — 14,6% (14,3%) и Сурхандарье — 14,4% (13,6%). Меньше всего рост цен ощутили в Каракалпакстане — 11,6%, Навоийской области — 11,8% (14%), Джизакской области — 12,1% (13,6%).





Как и в случае с инфляционными ожиданиями, Центробанк в этот раз не предоставил информацию об ощущаемой инфляции среди респондентов. В августе большая часть опрошенных (около 32%) ощутила рост цен на 9−12% и 17−20%, их число по сравнению с июлем увеличилось. Выросло также количество респондентов, которые оценили инфляцию в 13−16%, 21−25% и 31% и выше.

Справка: Официально публикуемый уровень инфляции отражает изменение общего уровня цен всех товаров и услуг в корзине индекса потребительских цен, формируемой на основе спроса большого количества домохозяйств. Личная (ощущаемая) инфляция формируется на основе изменения цен потребляемых товаров и услуг в повседневной жизни человека или семьи. Если цена товара, который покупается регулярно, повышается, это вызывает большее ощущение роста цен, чем если повышается цена товара, который покупается редко (подробнее).