Инфляционные ожидания населения Узбекистана в сентябре снизились после резкого роста в предыдущем месяце, сообщил Центральный банк. В частности, ценовые ожидания населения в среднем составили 13,5% (-0,7% к августу), а у предпринимателей они снизились до 14,2% (-0,2%).





В Ташкенте сохраняются самые пессимистичные инфляционные ожидания. Жители столицы ожидают инфляцию на уровне 15,2% (-0,1%) в следующие 12 месяцев, а бизнес резко ухудшил свой прогноз — 17,2% (+1,7%). Высокие темпы роста цен также ожидают жители и бизнес в Сурхандарьинской области — 14,9% (+1%) и 12,7% (-0,6%), Бухарской — 14,7% (+0,9%) и 13,5% (-0,6%), Сырдарьинской — 13,8% (-1,9%) и 14,5% (+0,3%). Самые оптимистичные ожидания в Каракалпакстане: 11,6% (-2,5%) — у населения, 12,3% (-0,7%) — у бизнеса.

В сентябрьских опросах немного снизились опасения по росту курса валюты у бизнеса — с 71% до 68%, у населения — с 70% до 65%. После резкой девальвации сума в августе на 400 сумов национальная валюта остаётся относительно стабильной.

Население ожидает, что на рост цен в следующие 12 месяцев также повлияет подорожание топлива и энергии — так думают 45% респондентов (в августе — 43%, доля респондентов растёт пятый месяц кряду), рост тарифов на коммунальные услуги — 34% (27%), искусственное повышение цен — 33% (32%).

Бизнес тоже считает, что на инфляцию повлияет подорожание топлива и энергии — 42% (38%), коммунальных услуг — 31% (24%), транспорта — 28% (25%).

В этот раз Центробанк не опубликовал ответы респондентов касательно ожиданий инфляции. В августе около 30% респондентов ожидали инфляцию в пределах официально прогнозируемого уровня к концу года (9−12%), но также наблюдался рост доли респондентов (14%), прогнозирующих инфляцию в пределах 13−16%, 17−20%, 21−25% и 31−50%.





В инфографику включена информация об ожиданиях населения в зависимости от их дохода. В частности, респонденты с доходом от 7 млн сумов и выше ожидают инфляцию выше 15%.

Справка: Инфляционные ожидания — предположения населения относительно роста цен в ближайшие месяцы и годы. Эти ожидания влияют на потребительское поведение людей. Желая поскорее приобрести то, что может подорожать, люди перестают откладывать покупки, совершают больше трат, меньше сберегают и чаще берут кредиты. В результате ожидаемая инфляция влияет на реальную. Под действием повышенного спроса цены начинают расти быстрее.

Долгосрочные инфляционные ожидания могут не расти, если люди считают всплеск инфляции временным, — подобная заякоренность инфляционных ожиданий основывается на доверии к политике ЦБ: когда бизнес и население считают, что денежно-кредитная политика вернёт инфляцию к цели, они меньше беспокоятся о росте цен в будущем.