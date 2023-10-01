В сентябре 2023 года в Узбекистане зарегистрирована инфляция в 1,24%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

Инфляция в сентябре за последние пять лет. Источник: Статагентство.



Это самый высокий показатель в этом месяце за три года (2020 год — 1,4%, 2021 год — 1,09%, 2022 год — 1,03%), а также наибольший рост цен с начала этого года.

По данным агентства, продовольственные товары за прошлый месяц в среднем стали дороже на 1,8%, непродовольственные товары — на 1%, а услуги — на 0,6%.

Годовая инфляция в сентябре за последние пять лет. Источник: Статагентство.



С начала года (за январь-сентябрь) инфляция выросла до 5,13% (в прошлом месяце было 3,84%). Годовая инфляция (к сентябрю прошлого года) ускорилась до 9,19% (8,96%). Продовольственные товары за год в среднем стали дороже на 11% (это минимум за последние пять лет, а в прошлом году было 16,6%), непродовольственные — на 7,6% (10,9%), услуги — на 8,2% (6,4%).

В разрезе отдельных товаров в сентябре цены на яйца продолжили резкий рост — на 7,8% (в годовом выражении — 26,8%), мука на фоне сообщений о приостановке поставок из Казахстана подорожала сразу на 15,7% (за год — 4,1%), тогда как в июле было снижение цен на 2,2%.

Рис и рисовая сечка стали дороже в среднем на 1,3% (46,3%), говядина с костями — на 1% (12%), баранина — на 1,4% (12%), молоко — на 1,3% (17,1%). Цены на подсолнечное масло и сахар, которые дешевели в предыдущие месяцы, выросли на 0,8% и 0,1% соответственно.

Среди овощей и фруктов больше всего в прошлом месяце подорожали персики — на 15,1%, лимоны — на 13,6%, гранаты — 13,3%, виноград — на 9,5%, морковь — на 8%, чеснок — на 7,2%, тыква — на 6%, картофель — на 5,4%.

Средняя цена помидоров снизилась ещё на 20,4%, огурцов — на 17,4%, баклажанов — на 13%, болгарского перца — на 12,6%, лука — на 5,7%.

В годовом выражении капуста стала дороже на 86,3%, морковь — на 68,1%, лимоны — на 52,9%, мандарины — на 35,7%, виноград — на 26,2%, яблоки — на 13,2%.

Алкогольные напитки подорожали на 0,3% (за год — на 10,1%), табачные изделия — на 2,3% (+13,1%).

В ряде регионов повысилась плата за аренду жилья (в среднем по республике — на 2,4%).

В сентябре на 1,8% подорожали антигистаминные препараты (лекарства от аллергии).

В сентябре, как и в предыдущие месяцы, поднялись цены на бензин — в среднем по стране на 2,3% (в августе — 4,2%, в июле — 2%). Цены на газовое горючее повысились на 2,4%, в том числе на метан — на 2,9%, пропан — 1%.

Услуги общественного питания в сентябре подорожали в девяти регионах в среднем от 0,1% до 2,5% (в августе было от 0,3% до 5,3%).

Авиаперевозки в среднем подешевели на 1,3%, железнодорожные билеты — на 0,6%.

Индекс плова (аналог индекса бигмака и индекса оливье, который помогает понять, как меняются цены на продовольственные товары) резко изменился в ряде регионов. Стоимость одной порции плова увеличилась в Бухарской области сразу на 11,9% — до 28,2 тысяч за порцию, в Самарскандской — на 7,3% (27 тысяч). Блюдо также подорожало в Навоийской и Кашкадарьинской областях (2% и 1,6%).