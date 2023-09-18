В Узбекистане резко возросли цены на муку и хлеб на фоне подорожания экспортного зерна из Казахстана.

Как сообщает Vodiy1.uz, в Учкурганском районе Наманганской области цены на хлеб (не формовой) повысились с 2500 до 3000 сумов, а на лепёшку большого размера — с 10 тысяч до 12 тысяч сумов. Один из продавцов сообщил, что это связано с подорожанием муки с 185 тысяч до 220 тысяч за мешок (50 кг).

В Андижанской области лепёшки подорожали примерно на 500−1000 сумов, а цены на муку «иногда повышаются на 80−100 тысяч сумов за день», в том числе на казахстанскую. В частности, стоимость муки из Казахстана увеличилась с 270−280 тысяч до 420−430 тысяч сумов за неделю, а местной муки — с 180 тысяч до 230−240 тысяч сумов.

Биржевые цены

За последние 10 дней биржевые цены на муку первого сорта повысились почти 14%. Если 5 сентября стоимость составляла 3712,8 сума за 1 кг, то по итогам 15 сентября — 4230,5 сума. Объём торгов вырос в несколько раз: если ранее в среднем на бирже выкупали от 1000 до 2300 тонн, то в последние дни спрос вырос почти до 6300 тонн.

Пшеница третьего класса за это время подорожала на 16,5% — с 2426 сумов до 2826,7 сумов за 1 кг.

Ажиотаж на казахстанскую пшеницу

По данным Eldala.kz, нетипичная погода для уборки в северных регионах Казахстана стала причиной того, что компания «Продкорпорация» отложила объявление закупочных цен на пшеницу и другой сельхозпродукции по договорам форвардного и прямого закупа. Решение было отложено до тех пор, пока не станет окончательно ясен объём и качество урожая 2023 года.

Экспортная цена на пшеницу третьего класса для Центральной Азии на прошлой неделе выросла с 285 до 320 долларов за тонну. Из-за отсутствия ориентира на цену на рынке происходит ажиотаж, пишет сайт.

Трейдеры считают, что рост цен на зерно вызван искусственно, чтобы повысить закупочные цены.

«Цены стабилизируются за 20 дней»

Заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Анвар Каримов сообщил Kun.uz, что в стране сформирован достаточный резерв для удовлетворения внутреннего спроса на пшеницу.

«Один мешок узбекской муки (50 кг) продаётся на рынках за 210−220 тысяч сумов, казахстанской муки 1-го сорта — за 330−340 тысяч сумов. В Казахстане цена варьируется от 285 тысяч до 350 тысяч сумов. Вот такие цены на основных рынках. В прошлом году цена казахстанской пшеницы выросла в сентябре и упала в октябре. Урожай [пшеницы в Узбекистане] этого года и импортное зерно за восемь месяцев легко удовлетворит спрос на муку. Возможен ажиотаж из-за временной приостановки [поставок] казахстанской пшеницы, цены вернутся на свой уровень за 20 дней», — сказал Анвар Каримов.

Реакция Минсельхоза

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства «Газете.uz» сообщили, что государство проводит ряд мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности населения и поддержанию стабильности цен на рынках. Для обеспечения населения мукой в стране выращивается около 8 миллионов тонн пшеницы. Спрос превышает выращиваемый объём на 4,4%, из-за чего часть продукции импортируется.

В сентябре Минсельхоз изучил цены на фермерских рынках страны. На розничных рынках мука высшего и 1-го сортов производства России и Казахстана (марки «365 кун», «Турон», «Мутабар», «Олтин дон», «Макфа» и другие) реализуется от 5000 до 7500 сумов в зависимости от бренда, а оптовая цена — от 5000 до 7000 сумов. По данным министерства, цены выросли на 200−300 сумов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в некоторых магазинах цены могут быть выше за счёт свободного ценообразования.

«Одной из причин этого является тот факт, что оборот продукции, поступающей из России и Казахстана, осуществляется в иностранной валюте. Кроме того, одним из факторов, вызывающих ценовую нестабильность в этом сегменте, стало сообщение о том, что казахстанская сторона закроет свои предприятия на 15 дней для проведения сезонных технических осмотров и санитарных очисток на мукомольных предприятиях», — заявили в Минсельхозе.

Минсельхоз отметил, что это годовое сезонное колебание, и такая же ситуация наблюдалась в аналогичный период прошлого года. В 20-дневном отчёте цены не только стабилизировались, но и показали тенденцию к снижению. Это подтверждает и анализ ситуации на рынке Узбекистана, говорится в комментарии.

«Это правда, что на внутреннем рынке Казахстана цена выросла, и это объясняется началом сбора урожая зерна. То есть снизился объём продаж пшеницы, оставшейся на складах до сбора урожая. Этим воспользовались и российские трейдеры, которые повысили цены в окне временных возможностей», — заявили в министерстве.

При этом на Чикагской фондовой бирже цена зернового контракта на следующий год существенно упала. Тем не менее, прогнозируется, что после сбора урожая в Казахстане цены стабилизируются. Сбор урожая в эти дни задерживается из-за неблагоприятных погодных условий.

Оптовая цена муки, производимой в Узбекистане, составляет 4000−4500 сумов, а розничная — 5000−6000 сумов.

«Эти цены свидетельствуют о росте цен по сравнению с августом и отсутствии ажиотажа со стороны населения. Сегодня созданы региональные штабы по мониторингу цен на основные виды продуктов питания, ведётся системная работа по контролю за ценами на продовольственные товары на рынках и в магазинах, недопущению резкого роста цен.

Узбекистан выступает главным покупателем казахстанского зерна. За 2022 год импорт пшеницы и меслина из соседней страны составил почти 3 миллиона тонн — чуть меньше половины от её суммарного экспорта.

В мае текущего года сообщалось, что Казахстан резко нарастил экспорт пшеницы и пшеничной муки в Узбекистан. Всего с начала сезона поставок в 2022—2023 годах Узбекистан импортировал 406,6 тысяч тонн муки казахстанского производства, заняв по этому показателю второе место после Афганистана. По сравнению с прошлым сезоном закупки выросли на 27,4%.

Отмечается и увеличение поставок казахстанского зерна. За девять месяцев в Узбекистан поставили 3,09 миллиона тонн пшеницы против 2,21 миллиона тонн в предыдущем году — прирост ровно на 40%.