Третий форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией пройдёт 4 октября в Казани, сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Форум проводится с целью расширения практического сотрудничества между регионами Узбекистана и России, с участием широкого круга предпринимателей двух стран.

В рамках мероприятия пройдут совместное заседание узбекско-российского и российско-узбекского деловых советов, а также выставка на тему: «Россия и Узбекистан: новые возможности для развития».

В ходе форума также планируется обсуждение расширения двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодёжной сферах.

Как сообщалось ранее, 5−7 октября состоится официальный визит президента Узбекистана в Россию. В Москве он проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также посетит Казань для встречи с раисом республики Рустамом Миннихановым.