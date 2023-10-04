Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5−7 октября посетит Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В программе пребывания — переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Шавкат Мирзиёев также встретится с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

В повестку дня предстоящих встреч включены вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

Программой официального визита также предусмотрена поездка президента Узбекистана в Татарстан, где будут проведены переговоры с раисом республики Рустамом Миннихановым.