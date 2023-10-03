Министерство цифровых технологий Узбекистана разработало проект постановления правительства об упрощении регистрации IMEI-кодов. Об этом на брифинге в АИМК 3 октября сообщил начальник департамента развития телекоммуникационной инфраструктуры министерства Мураджан Юлдашев.

«Мы внесли предложение, согласовав с соответствующими министерствам. Сейчас проект постановления находится в правительстве. Я не буду перечислять все изменения, назову некоторые. Например, создаются удобства для граждан, прибывших из-за границы. Сейчас их SIM-карта отключается через 30 дней [если не зарегистрировать IMEI-код], вот этот срок увеличивается», — отметил он.

По его словам, также планируется создать возможность регистрации IMEI-кодов через технологию Face ID.

В ноябре 2021 года министр цифровых технологий (тогда — министр по развитию ИТ и коммуникаций) Шерзод Шерматов призывал упростить систему регистрации мобильных телефонов по IMEI .

О системе регистрации IMEI

Система обязательной регистрации мобильных устройств по IMEI заработала в Узбекистане с апреля 2019 года. Для её внедрения американская компания Delta Telecom International создала в Узбекистане совместное предприятие Information Technology Center. Доля Delta Telecom в предприятии составила 51%, узбекская сторона, представленная вышеупомянутым центром, владеет 49%.

С 1 декабря 2019 года система является платной. Внедрение системы сразу столкнулось с недовольством общественности из-за сложной организации механизма регистрации и необходимости платить за это.

В феврале 2020 года на портале коллективных обращений появилась петиция об отмене сбора за регистрацию IMEI. Комитет Законодательной палаты сообщал о начале изучения вопроса. По итогам изучения комитет посчитал «целесообразным и обоснованным» продолжить практику регистрации IMEI-кодов на основе правил, утверждённых постановлениями Кабмина (№847 и №778). Законодательная палата рекомендовала правительству учесть предложения и недостатки, указанные в отчёте, и продолжить работу по совершенствованию системы.

После скандала с регистрацией IMEI-кодов на чужие паспортные данные (из-за чего многие жители не могли зарегистрировать собственные устройства на своё имя) в 2020 году оператор системы изменил порядок регистрации.