В Узбекистане создаётся регулятор рынка энергетики — Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики, которое будет подчиняться Кабинету министров. Это предусмотрено указом президента от 28 сентября «О мерах по проведению очередного этапа реформирования сферы энергетики» (копия документа есть у «Газеты.uz).

Основными задачами агентства определены:

обеспечение поэтапного создания основанных на конкуренции оптового и розничного рынков электроэнергии;

поддержка конкуренции на рынке электроэнергии, обеспечение привлекательности рынка и соразмерности спроса и предложения;

обеспечение привлекательности рынка и соразмерности спроса и предложения; государственный контроль за соблюдением законоположений, обеспечивающих всем участникам равные права и прозрачность основанных на конкуренции оптового и розничного рынков электроэнергии;

обеспечивающих всем участникам равные права и прозрачность основанных на конкуренции оптового и розничного рынков электроэнергии; лицензирование деятельности участников, основанных на конкуренции оптового и розничного рынков электроэнергии, а также контроль за соблюдением ими условий лицензии;

основанных на конкуренции оптового и розничного рынков электроэнергии, а также контроль за соблюдением ими условий лицензии; утверждение размеров тарифов и платежей за передачу и распределение начиная с 2026 года электрической энергии, а также в иных необходимых случаях;

а также в иных необходимых случаях; утверждение нормативов допустимых технологических потерь электроэнергии в магистральных и распределительных электросетях при передаче и распределении электроэнергии;

в магистральных и распределительных электросетях при передаче и распределении электроэнергии; формирование и участие в реализации долгосрочной инвестиционной политики, направленной на планирование увеличения объёмов производства и создание инфраструктуры, исходя из конъюнктуры рынка и потребности в энергоресурсах;

разработка механизмов, стимулирующих приобретение отечественных товаров и услуг, при выполнении строительных и ремонтных работ в сфере энергетики.

Решения, принятые агентством в рамках его полномочий, являются обязательным для министерств, ведомств, хокимиятов и иных организаций, а также должностных лиц и граждан.

Положение о работе агентства планируется разработать до 1 января 2024 года.

Межведомственной тарифной комиссии при Кабмине совместно с агентством до 1 февраля 2024 года поручено разработать и внести на утверждение в правительство новую методологию формирования тарифов на электроэнергию с привлечением международных экспертов при техническом содействии международных финансовых институтов.

Указом президента также утверждена Концепция поэтапного перехода на механизмы оптового и розничного рынков электроэнергии на 2023−2030 годы.

Оптовый рынок

Планировалось, что Узбекистан перейдёт на оптовый конкурентный рынок электроэнергии до 2025 года в три этапа. На первом этапе была предусмотрена либерализация электроэнергетических предприятий и получение лицензий частными предприятиями, желающими продавать электроэнергию. Предполагалось, что данный рыночный подход позволит повысить качество продукции и снизить цены.

В ходе второго этапа ожидалось создание оператора системы распределения электроэнергии, а функции по продаже электроэнергии потребителям постепенно должны были передать поставщикам. Эти поставщики могли бы получить право продавать электроэнергию потребителям на основании лицензии.

Третий этап — «Внутридневные (почасовые) продажи». На торговой площадке в режиме онлайн будут торговаться избыточные или дефицитные объёмы почасового производства и потребления электроэнергии.

Бывший заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев в июне 2022 года сообщал, что согласно новой концепции, для перехода на конкурентные оптовый и розничный рынок электроэнергии потребуется четыре этапа. По его словам, президент разрешил утвердить рыночные правила, чтобы можно было предоставлять лицензию любому бизнес-субъекту, который хочет выйти на рынок, и определить понятный порядок, по которому он может начать своё производство.

С 2023 года для частных компаний планировалось открыть рынок сбыта электроэнергии. В 14 районах и городах они должны были получить право продавать электричество юрлицам. Также планировалось перейти на новую систему управления энергорынком, создав компанию для оптовой купли-продажи энергии и агентство для регулирования сферы. Однако пока эти планы не были реализованы.

Первый замминистра энергетики Азим Ахмедхаджаев ранее сообщал, что ожидается появление отдельного регулятора, который «на рыночной основе будет регулировать тарифы и отношения между производителем энергии и потребителем».