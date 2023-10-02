Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 октября в рамках государственного визита в Доху провёл переговоры эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Каксообщила пресс-служба президента, стороны обсудили вопросы «укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и активизации культурно-гуманитарных обменов».

В июне эмир Катара посещал Узбекистан с первым в истории двух стран визитом на высшем уровне. На переговорах глав государств была достигнута договорённость поднять сотрудничество на уровень «всеобъемлющего партнёрства». В день прибытия эмира Катара президент Узбекистана подписал указ о введении для граждан Катара безвизового режима сроком на 30 дней.

В мае в Ташкенте открылось посольство Катара. Накануне визита Шавката Мирзиёева в Дохе также открылось посольство Узбекистана.

Президент Узбекистана и эмир Катара подтвердили готовность к «кратному увеличению» показателей торговли, реализации совместных инвестиционных проектов в сферах традиционной и «зелёной» энергетики, нефтехимии, глубокой переработки металлов, сельского хозяйства, строительства, туризма, финансов и других.

Для активизации деловых связей предложено организовать совместную Межправительственную комиссию и Деловой совет и провести их первые заседания, а также бизнес-форум двух стран в январе 2024 года в Дохе. Достигнута также договорённость о проведении в Дохе Недели культуры и туризма Узбекистана.

Были обсуждены актуальные вопросы глобальной и региональной повестки. Подчёркнута важность поддержки вопросов практического продвижения проекта строительства Трансафганской железной дороги.

Стороны согласились с тем, что важно продолжить оказание гуманитарной помощи афганскому народу для обеспечения мира и стабильности в этой стране.





По итогам переговоров был подписан ряд документов, охватывающих разные сферы сотрудничества. Среди них — Соглашение между правительствами о сотрудничестве в сфере туризма и деловых мероприятий и Соглашение о создании совместного делового совета между торгово-промышленными палатами.

Подписаны также меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и Агентством инвестиций Катара об инвестиционном сотрудничестве, между Агентством по борьбе с коррупцией Узбекистана и Управлением административного контроля и прозрачности Катара, между Национальным агентством социальной защиты при президенте Узбекистана и Министерством социального развития и семьи Катара, между министерствами внутренних дел, между Национальным центром по правам человека Узбекистана и Национальным комитетом по правам человека Катара, а также между Комитетом по делам религий Узбекистана и Дохинским Международным центром межрелигиозного диалога.