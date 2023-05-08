7 мая в Ташкенте состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Катара. Для участия в них прибыл государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад Аль-Мурайхи.

На консультациях были обсуждены вопросы интенсификации сотрудничества в сферах политики и дипломатии, торговли и экономики, транспорта, энергетики, науки и культуры. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной политики, включая ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В этот же день прошла торжественная церемония открытия посольства Катара в Ташкенте с участием представителей правительств двух стран, дипломатического корпуса и общественности.





Выступая на мероприятии, глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов отметил, что узбекская сторона рассматривает Катар в качестве важного, надёжного и перспективного партнёра в арабском мире.

Он высказал убеждённость, что открытие дипмиссии Катара откроет новую страницу в истории двусторонних отношений, способствуя их обогащению практическим содержанием.

Об открытии посольства Катара в Ташкенте было объявлено в конце прошлого года. Тогда в Узбекистан прибыл новый посол Катара Хасан Хамза Хашим.