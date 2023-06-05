Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 июня подписал указ о введении безвизового режима для граждан Катара. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Согласно документу, граждане Катара могут без визы находиться на территории Узбекистана в течение 30 дней со дня въезда.

Отметим, что 5 июня в Узбекистан с государственным визитом прибывает эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

Президент Узбекистана проведёт с ним переговоры в Самарканде. Глава государства уже отбыл в этот город.

В мае в Ташкенте открылось посольство Катара.

Перечень стран, граждане которых могут без визы въезжать в Узбекистан на срок до 30 дней, доступен здесь.