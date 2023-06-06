Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник в Самарканде провёл переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, находящимся в стране с государственным визитом.

Как сообщила пресс-служба президента, обсуждались вопросы развития политического диалога и культурно-гуманитарных обменов, наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.





Президент Узбекистана выразил уверенность, что первый в истории дипломатических отношений двух стран визит на высшем уровне откроет новый этап в двустороннем сотрудничестве и позволит вывести его на уровень всеобъемлющего партнерства.

«Мы рассматриваем Катар как нашего перспективного партнёра не только в ближневосточном регионе, но и во всем арабо-мусульманском мире», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Он подчеркнул, что открытие в этом году посольства Катара в Ташкенте сыграло важную роль в активном продвижении двустороннего взаимодействия.

Эмир Катара выразил уверенность, что мощный импульс этому процессу придаст открытие посольства Узбекистана в Дохе.

Руководители двух стран подтвердили готовность к «кратному увеличению» показателей двусторонней торговли.





Достигнута договорённость об участии катарских компаний в реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, газохимической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, логистики, туризма и других отраслях в Узбекистане общей стоимостью свыше 12 млрд долларов.

Было предложено провести в сентябре узбекско-катарский инвестиционный форум и рассмотреть вопрос о создании механизмов финансирования совместных проектов.

Главы государств обсудили формирование «кратчайших, надёжных и безопасных» транспортно-логистических коридоров, соединяющих Центральную Азию со странами Залива.

Президент Узбекистана и эмир Катара выразили уверенность, что планируемый запуск регулярных авиарейсов между столицами двух стран будет способствовать росту деловых контактов и увеличению взаимного туристического потока.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки. Стороны выступили за выстраивание прагматичной политики в отношении Афганистана. Подчёркнута важность поддержки экономики этой страны и оказания гуманитарной помощи афганскому народу.

В этом контексте рассмотрены перспективы совместного продвижения реализации стратегического проекта по созданию Трансафганского железнодорожного коридора.

По завершении переговоров состоялась церемония подписания 15 двусторонних документов, направленных на развитие и углубление торгово-экономического, инвестиционного, культурного-гуманитарного и других сфер сотрудничества.





В частности, приняты:

Соглашение между правительствами о взаимном поощрении и защите инвестиций;

Соглашение между правительствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество;

Соглашение между правительствами о взаимной помощи в таможенных делах;

Соглашение между правительствами о сотрудничестве в сфере трудовых отношений;

Соглашение между правительствами об освобожденииот визовых требований владельцев дипломатических паспортов;

Меморандум между правительствами о сотрудничестве в сфере высшего образования и научных исследований;

Меморандум между правительствами о сотрудничестве в сфере культуры;

Меморандум о торговом сотрудничестве;

Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности;

Меморандум о сотрудничестве в области защиты и карантина растений;

Меморандум о сотрудничестве в области спорта и поддержки молодёжи;

Меморандум о сотрудничестве между городом Ташкентом и городом Дохой.

Кроме того, подписаны программы сотрудничества по линии министерств иностранных дел и юстиции на 2023−2025 годы, а также договорённость о создании совместной платформы для финансирования приоритетных инвестиционных проектов.