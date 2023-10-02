Нобелевской премии по медицине и физиологии удостоены Дрю Вайсман и Каталин Карико из Университета Пенсильвании (США), чья работа легла в основу разработки мРНК-вакцин против коронавируса. Об этом 2 октября сообщил в столице Швеции Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, который присуждает награду.

Премия присуждена за «открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19». Открытия Карико и Вайсмана привели к одобрению в конце 2020 года двух успешных вакцин против ковида на основе мРНК, которые спасли миллионы жизней и предотвратили тяжёлые заболевания у множества людей, отметил в своём заявлении Нобелевский комитет.

«Открытия двух нобелевских лауреатов имели решающее значение для разработки эффективных мРНК- вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года. Благодаря своим революционным открытиям, которые фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты внесли свой вклад в беспрецедентные темпы разработки вакцин во время одной из величайших угроз здоровью человека в наше время», — говорится в пресс-релизе.

Дрю Вайсман и Каталин Карико. Фото: Peggy Peterson Photography/Penn Medicine.

Карико и Вайсман создали технологию синтеза мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота, о разработке вакцин «Газета.uz» рассказывала в отдельном материале). Выяснилось, что при введении мРНК с заданными характеристиками в организм человека клетки получают способность производить в том числе антитела к патогенам. Благодаря этому открытию, компании BioNTech, Pfizer и Moderna смогли разработать свои вакцины от коронавируса, пишет Forbes.

Премия в области медицины и физиологии открывает Нобелевскую неделю. 3 октября будут озвучены имена лауреатов Нобелевской премии по физике, 4 октября — по химии, 5 октября — по литературе, а 6 октября — лауреата премии мира. 9 октября назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учреждённой Государственным банком Швеции в 1968 году.

В 2022 году Нобелевскую премию по медицине получил шведский биолог, исследователь неандертальцев и первооткрыватель нового вида людей Сванте Паабо — за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека.

В 2021 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили американские исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян — за открытие рецепторов, позволяющих человеческому телу ощущать температуру и прикосновения.