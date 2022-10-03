Генетик из Швеции Сванте Паабо получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии, сообщило BBC.

«Премия вручена ему за исследования геномов вымерших гоминидов и эволюции человека», — объявил Нобелевский комитет.

Нильс-Йоран Ларссон из Нобелевского комитета объяснил значение работы Паабо: «Его вклад, имевший решающее значение для получения премии, заключается в том, что он разработал методы анализа и восстановления древней ДНК. ДНК в древних костях сильно разлагается, а также подвергается химическому повреждению, и вдобавок ко всему ДНК сильно загрязняется от контакта с бактериями и людей, работавшими с образцами. Паабо использовал существующие технологии по мере их развития и внедрил свои собственные методы для уточнения анализа древней ДНК».

Сванте Паабо секвенировал геном неандертальца — вымершего родственника современного человека. Учёный также обнаружил, что передача генов произошла от ныне вымерших гоминидов к Homo Sapiens после миграции из Африки около 70 тысяч лет назад.

В практическом смысле это исследование важно, потому что эти гены продолжают влиять на современного человека — например, на то, как иммунная система реагирует на инфекции.

С самого начала своей карьеры Паабо интересовался, можно ли применить современные методы генетических исследований для изучения ДНК неандертальцев.

Он столкнулся с серьёзной проблемой: со временем ДНК химически модифицируется и распадается на короткие фрагменты. Это не остановило Паабо, который продолжил работать над методами изучения ДНК древних людей. Вместе с коллегами Паабо разработал специальную методику максимально полного изъятия ДНК из останков.

В 2008 году в Денисовой пещере на юге Сибири обнаружили фрагмент кости пальца возрастом 40 тысяч лет. Команда Паабо обнаружила, что кость содержит невероятно хорошо сохранившуюся ДНК, и начала работу.

В 2010 году специалисты расшифровали последовательность ДНК так называемого денисовского человека. Открытия Паабо усовершенствовали понимание истории эволюции, отмечает BBC. Теперь известно, что в то время, когда Homo Sapiens мигрировал из Африки, Евразию населяли по меньшей мере две вымершие популяции гоминидов. Неандертальцы жили в западной части Евразии, тогда как денисовцы — в восточной части континента.

Нобелевские премии по физиологии и медицине

С 1901 года всего присуждались 112 Нобелевских премий по физиологии и медицине, её лауреатами стали 224 человека. Премия не присуждалась девять раз: в 1915—1918, 1921, 1925, 1940−1942 годах.

В уставе Нобелевского фонда говорится: «Если ни одна из рассматриваемых работ не окажется имеющей значение, призовые деньги сохраняются до следующего года».

Среди лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине — 12 женщин. Из них лишь Барабара Макклинток получила её единолично, без соавторов, в 1983 году.

На сегодняшний день самый молодой лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине — Фредерик Бантинг, получивший ее в 1923 году в возрасте 32 лет.

Самый пожилой лауреат — Пейтон Роус, которому на момент присуждения премии в 1966 году было 87 лет.