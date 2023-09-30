Ущерб, причинённый домам жителей в результате взрыва на складе в Сергелийском районе Ташкента, будет взыскан с предпринимателя. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов.

Согласно гражданскому и уголовному законодательству, ущерб, причинённый другим лицам в результате незаконных действий бизнеса, должен покрываться не государством, а предпринимателем.

Он объяснил, согласно процессуальному законодательству, требуется очень много времени на установление виновных лиц и правовой оценке их действий, а также на проведение следствия и судебного разбирательства по возмещению ущерба. МВД уже возбудило уголовное дело и ведёт предварительное расследование.

«Наш президент Шавкат Мирзиёев, принимая во внимание эти аспекты, поставил перед правительством строгую задачу как можно скорее вернуть в дома граждан, чьи квартиры получили повреждения, и лично контролирует ее исполнение на постоянной основе», — отметил пресс-секретарь.

Кроме того, статья 23 Конституции гласит, что Узбекистан гарантирует защиту и покровительство своим гражданам.

«Поэтому до завершения следствия и судебного разбирательства необходимые для ремонта средства использовались из резервного фонда. Хочу отметить, что после завершения следствия и судебного разбирательства каждая копейка, использованная из резерва на ремонт, будет взыскана с виновников через суд», — заявил Бекзод Хидоятов.

Власти ранее сообщили, что в результате взрыва были повреждены фасады, оконные рамы и стекла 592 квартир в 26 многоэтажных домах и 8 пунктах торговли и сервиса (в том числе в магазине сети M Cosmetic), 1 школы и 2 детских садов. Также повреждены крыши 24 многоэтажных и 25 частных домов.

По данным Минздрава Узбекистана 163 человека получили травмы, погиб один подросток 2006 года рождения.

«Ремонт выполняется бесплатно»

Пресс-служба хокимията Ташкента сообщила, что восстановительные работы в квартирах жильцов в Сергелийском районе, пострадавших от чрезвычайного происшествия, выполняются бесплатно.

«К сожалению, выяснилось, что некоторые люди, воспользовавшись сложной ситуацией, хотят заполучить деньги у жителей. Они пользуются их простотой, требуя у наших соотечественников денег за бесплатно выполняемую государством работу. Дорогие пострадавшие соотечественники! Вся работа выполняется для вас бесплатно, не обманывайтесь словами нечестных людей!» — говорится в сообщении.

«Газета.uz» ранее рассказывала о логистическом комплексе и его владельцах.