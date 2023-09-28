Следственный департамент МВД Узбекистана возбудил уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 259 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее

смерть человека и иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса по факту взрыва на складе логистической компании в Ташкенте в ночь на 28 сентября. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В настоящее время по уголовному делу сформирована следственная группа из специалистов соответствующих органов. Для установления причин взрыва и пожара назначены соответствующие судебные экспертизы, в оперативном порядке проводятся следственные действия, заявили в министерстве.

«Подробная информация будет предоставлена», — заверили в МВД.

По данным МВД, на складе площадью 18,4 га, принадлежащем ООО Inter Logistics (Сергелийский район Ташкента, улица Ханабад, 3), в 2:43 начался пожар. Он распространился на площади около 10 тысяч кв. м.

От ударной волны произошедшего взрыва были повреждены несколько жилых домов, зданий и транспортных средств, расположенных вокруг склада, а также пострадали граждане (по данным Минздрава — 162 человека получили травмы, погиб один подросток 2006 года рождения).

Пострадавшим гражданам оказывается скорая медицинская помощь. Для изучения подробностей инцидента была создана правительственная комиссия.