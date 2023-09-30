Указом президента Шавката Мирзиёева первый заместитель министра здравоохранения, ректор Ташкентской медицинской академии Алишер Шадманов награждён орденом «Фидокорона хизматлари учун» («За самоотверженные заслуги»).

Государственные награды присуждены группе «особо отличившихся работников сферы образования и воспитания» в связи с Днём учителей и наставников.

Министерство здравоохранения поздравило Алишера Шадманова с награждй и пожелало ему успехов в дальнейшей деятельности.

Алишер Шадманов (1962 года рождения) — доктор медицинских наук, профессор. С 1985 по 2015 год работал на разных должностях в Андижанском государственном медицинском институте.

В 2016—2017 годах был депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса, председателем Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта (представляя Социал-демократическую партию «Адолат»).

С февраля 2017 года по ноябрь 2020 года был министром здравоохранения. Ему пришлось руководить Минздравом в период начала и развития пандемии коронавируса.

В августе текущего года вернулся в Минздрав первым заместителем министра.