Общенациональное движение «Юксалиш» опубликовало результаты анонимного опроса по выявлению фактов незаконного привлечения учителей к принудительным работам во время отпуска в Узбекистане.

В опросе приняли участие 5745 учителей со всей страны — 3867 женщин (67,3%) и 1878 мужчин (32,7%).

Результаты изучения

Опрос показал, что большинство число респондентов — 92,3% - не привлекались к принудительным работам во время отпуска, 7,7% — привлекались.

На вопрос, тратили ли учителя свои деньги для подготовки к новому учебному году, 4987 респондентов (86,8%) отметили, что никаких трат для школы не было. 10% респондентов сказали, что потратили около 500 тысяч сумов, а чуть больше 3% — больше 1 млн сумов.

Опрос показал, что случаи незаконных сборов на нужды школы участились в Ташкентской области (48%) и Ташкенте (45%).

Респонденты отметили, что в основном среди затрат, которые школа волагает на учителей, — ремонт кабинетов, организация уголков для первых классов и даже обновление линолеума. На эти цели учителя тратят более 3 миллионов из личных средств.

Отдельно был изучен вопрос справедливости распределения часов между педагогами. 84,4% учителей считают, что руководство школы распределяет часы занятий справедливо, 15,6% — оценили распределение часов как несправедливое.

Такие факты отметили, в частности, учителя из Ташкентской (42%), Навоийской (33%), Самаркандской (19%) областей и Ташкента (31%).

«К сожалению, в некоторых случаях, представители государственных органов власти и местных органов власти привлекают учителей к различным мероприятиям, которые не относятся к функциональным обязанностям учителя. Помимо этого, в настоящее время в нашей республике внедрена практика „Инициативного бюджета“ для улучшения условий в школах и учебных заведениях, а учителям приходится ходить и заниматься сбором голосов для своих школ», — отметили авторы исследования.

78% учителей заявили, что никаких дополнительных обязанностей на работе на них не возлагают. 15% участников опроса рассказали о привлечении их руководством к сбору голосов для проекта Open budget, а 7% привлекались местными органами власти для различных мероприятий, не касающихся их педагогической деятельности.

Напомним, в марте президент Узбекистана подписал закон о введении административной и уголовной ответственности за принуждение к труду педагогических работников.