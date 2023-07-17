В Узбекистане 17 июля стартовал второй сезон инициативного бюджетирования, в рамках которого граждане могут принять участие в распределении части местного бюджета. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Сбор предложений через портал «Открытый бюджет» (Open Budget) продлится 20 дней — до 6 августа. На момент публикации поступило уже больше 1100 инициатив .

После этого начнётся этап рассмотрения и отбора предложений специальной комиссией — с 6 августа по 26 августа. Затем запланировано голосование — с 26 августа по 15 сентября.

По предварительным подсчётам, на этот сезон из районных (городских) бюджетов будет направлено более 1,02 трлн сумов (эти средства будут увеличены до конца сезона).

Напомним, голосование по проектам инициативного бюджета за первое полугодие завершилось 7 апреля. Жители Узбекистана отдали рекордные 16,13 миллиона голосов (около трети взрослого населения страны) по 33678 проектам из предложенных 55970. Победителями были определены 1666 проектов, на их финансирование будет направлено 1,57 трлн сумов.

Затем по поручению президента было выделено ещё 1,3 трлн сумов для финансирования 1309 проектов, набравших более 2000 голосов каждый (всего свыше 4,3 миллиона голосов по 1182 махаллям), но не признанных победителями в ходе голосования.

«Газета.uz» писала, что проект помогает объединить людей вокруг общих инициатив и развивать гражданскую активность.

Постоянная представительница ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска в своей колонке для «Газеты.uz» писала, что инициативное бюджетирование усиливает чувство сопричастности граждан к решению проблем и улучшению качества жизни.