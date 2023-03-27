В Узбекистане вводится административная и уголовная ответственность за принуждение к труду педагогических работников. Закон об этом 27 марта подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает УзА.

В законодательстве Узбекистане до этого имелась административная и уголовная ответственность за административное принуждение к труду. В декабре заведующая сектором в Администрации президента, дочь главы государства Саида Мирзиёева анонсировала введение отдельной административной и уголовной ответственности за возложение на учителей задач, которые не связаны с их обязанностями.

Законодательная палата Олий Мажлиса приняла закон о поправках 17 января, а Сенат одобрил их 2 марта.

Согласно закону, статья 51 Кодекса об административной ответственности дополняется частью второй, которая за административное принуждение педагогов к труду предусматривает повышенный штраф — от 100 до 150 базовых расчётных величин (от 30 до 45 млн сумов). Принуждение к труду других работников влечёт штраф от 50 до 100 БРВ.

За незаконное вмешательство в профессиональную деятельность педагогического работника образовательной организации (статья 197−5 КоАО), выразившееся в оказании влияния на правильную и объективную оценку знаний учащихся, или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей педагогического работника образовательной организации вводится штраф для граждан от 7 до 10 БРВ (сейчас — от 5 до 7 БРВ), а для должностных лиц — от 10 до 15 БРВ (от 7 до 10 БРВ).

Это же правонарушение, совершённое повторно в течение года после применения административного взыскания, влечёт наложение штрафа на граждан от 10 до 15 БРВ (7 до 10 БРВ), а на должностных лиц — от 15 до 25 БРВ или административный арест до 15 суток (от 10 до 15 БРВ).

В статью 148−2 Уголовного кодекса вводится часть третья, предусматривающая уголовную ответственность за повторное совершение административного принуждения к труду педагогических работников после применения административного взыскания за такое же деяние. Эта санкция предусматривает штраф в размере от 150 до 200 БРВ (от 45 млн до 60 млн сумов) или лишение определённого права до 3 лет либо исправительные работы до 3 лет.

Заместитель руководителя Администрации президента Комил Алламжонов написал, что «этот закон стал очередным логическим шагом к повышению авторитета и репутации педагогов в обществе».

«Мы можем построить великую страну, только развивая науку и образование. Только обладающие знаниями [люди] способны на великие дела. Поздравляю наших учителей с этой новостью. Теперь вы под защитой закона», — заявил он.