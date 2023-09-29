Федеральная прокуратура Швейцарии (OAG) 28 сентября направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу Гульнары Каримовой. Ее обвиняют в участии в преступной организации, отмывании денег, получении взяток и подделке документов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По завершении уголовного расследования Федеральная прокуратура 28 сентября 2023 года представила в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение против дочери бывшего президента Республики Узбекистан Ислама Каримова Гульнары Каримовой», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено также бывшему генеральному директору узбекского филиала российской телекоммуникационной компании. Его имя и название компании не раскрываются. Судя по всему, это бывший гендиректор дочерней компании МТС в Узбекистане «Уздунробита» Бехзод Ахмедов, который неоднократно фигурировал в материалах по делу Каримовой. В 2019 году власти США обвинили Каримову и Ахмедова в коррупции и отмывании денег.

OAG требует конфискации активов на сумму более 440 млн швейцарских франков (около 480 млн долларов) в рамках этого дела.

Предыстория

Расследование федеральной прокуратуры Швейцарии началось в 2012 году, когда она возбудила уголовное дело в отношении помощника Гульнары Каримовой по фактам подделки документов и отмывания денег, а также против гендиректора узбекского филиала российской телеком-компании в связи с отмыванием денег.

С 2012 по 2014 год дело было расширено, в него включили нескольких подчинённых Каримовой и саму Гульнару Каримову — после того, как с неё сняли иммунитет, связанный с ее дипломатической деятельностью. Речь идёт о работе Каримовой послом Узбекистана в представительстве ООН в Женеве.

С 2018 по 2021 год в рамках расследования за отмывание денег и подделку документов были осуждены четыре лица. Их имена не называются. Власти Швейцарии конфисковали более 340 млн швейцарских франков для возврата в Узбекистан. «Газета.uz» описывала условия возвращения этих средств.

В настоящее время в рамках процесса против Каримовой и второго обвиняемого под арестом остаётся имущество на сумму более 440 млн швейцарских франков.

В 2021 году OAG расширила уголовное дело против Каримовой и бывшего гендиректора по подозрению в получении ими взятки в качестве иностранных должностных лиц. В 2022 году в дело включили подозрение в участии в преступной организации и ее поддержке.

Суть обвинения

Согласно обвинительному заключению, с 2001 по 2013 годы Гульнара Каримова создала и руководила иерархической преступной организацией под названием «Офис» (The Office), в которую вошли несколько десятков человек и большое количество компаний.

В Швейцарии эта организация предположительно начала свою деятельность в 2005 году, чтобы, как отмечает OAG, скрыть капитал, полученный от ее преступных операций, на счетах и в сейфах швейцарских банков, а также через покупку недвижимости.

«Учитывая размер организации, способ ее организации, инфраструктуры, размер активов, которыми она владела, и квалификацию некоторых ее членов, „Офис“ осуществлял свою преступную деятельность как профессиональный бизнес, соблюдая обязательные правила и строгое распределение задач, но при этом прибегая к насилию и запугиванию», — говорится в сообщении OAG.

В ходе расследования прокуроры выявили связи «Офиса» с сотнями компаний, созданными и используемыми, чтобы сохранить непрозрачность структуры. Все они имели банковские счета в различных юрисдикциях в Швейцарии.

Как утверждается в обвинительном заключении, иностранные компании, желающие войти и работать в телекоммуникационном секторе Узбекистана, «были обязаны давать взятки Гульнаре Каримовой через компании „Офиса“», чтобы получить через неё разрешение.

«Гульнара Каримова таким образом использовала свой двойной статус — как дочь президента и как узбекский госслужащий, что позволяло ей оказывать неограниченное воздействие на государственных чиновников, когда дело касалось разрешения компаниям войти в телекоммуникационный сектор и работать в нем», — отмечается в обвинении.

По информации OAG, взятки от телекоммуникационных компаний переводились на банковские счета через несколько стран и различные компании, прежде чем оседали на счетах банков в Швейцарии, открытых на имя компаний «Офиса». Их бенефициарами были «подставные лица», чтобы скрыть истинного получателя, которым была Гульнара Каримова, отмечается в обвинении.

По итогам расследования в Швейцарии были конфискованы активы на сумму около 780 млн швейцарских франков — банковские активы и недвижимость, наличные деньги и ценности, хранимые в банковских сейфах.

Гульнара Каримова обвиняется в общем руководстве «Офисом». OAG утверждает, что она участвовала в создании этой преступной организации и инициировала ее преступную деятельность. К ней относится открытие банковских счетов в Швейцарии на имя членов и компаний «Офиса», перевод преступных активов, а также составление фиктивных и ложных документов, чтобы обосновать эти переводы.

Бывший гендиректор узбекской «дочки» российской телекоммуникационной компании обвиняется в том, что был «ключевым членом» «Офиса». Он, по данным прокуратуры, занимался разработкой и реализацией коррупционных схем в телекоммуникационном секторе Узбекистана.

Обвинения в других странах

На основе информации, предоставленной федеральной прокуратурой Швейцарии, были открыты уголовные дела в Швеции, Франции, Норвегии, Нидерландах, США и Великобритании.

«Существование „Офиса“ и множество преступлений, совершенных этой преступной организацией, подтверждены несколькими судебными решениями, вынесенными в Швейцарии и за рубежом», — говорится в сообщении.